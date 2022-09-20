ÇALIŞMALARI:

Uluğ Bey Semerkant'ta bulunduğu süre içerisinde daha çok av faaliyetleri ile ilgilense de belli bir süre sonra ilim çalışmaları ile de ön plana çıkmıştır. İlmi sohbetler, astronomi ve matematik alanlarında çeşitli çalışmalar yapan söz konusu şahıs, büyük âlimlerin yetişmesine de katkı sağlamıştır. Bu dönemde yetişen önemli ilim insanları Kadızade Rumi, Ali Kuşcu ve Gıyaseddin Cemşid, kendisinden ders alan ilim insanları arasındadır.

Uluğ Bey, Semerkant yakınlarına kurduğu rasathane ile de tanınır. Söz konusu rasathane Ekim 1429 tarihinde tamamlanmıştır. Uluğ Bey'in asıl ilgi alanı matematik bilimidir. Özellikle geometrideki üçgen konusunda çeşitli araştırmalar yapmıştır. Tanjant ve sinüs cetvellerini Uluğ Bey'in oluşturduğu yönünde bilgiler vardır. Trigonometri ilmi üzerinde de çeşitli çalışmalar yaparak matematik biliminin öncüsü haline gelmiştir. Kendisinin yönetimi zamanında devlet yönetimi güçlendirilmiş ve bilime ayrıca önem verilmiştir.

Uluğ Bey, devlet adamlığı ve bilimsel çalışmaları ile ön plana çıkan ve Türk tarihi için de özel önem verilmesi gereken bir şahsiyettir. Söz konusu şahıs ile ilgili bugüne kadar birçok araştırma yapılmış ve araştırma raporu yazılmıştır. Bundan sonraki süreçte de yapılan çalışmaların ve araştırma tezlerinin devamının geleceği düşünülmektedir. Yapılan tarih araştırmaları ile Uluğ Bey hakkında bilinmeyenler de gün yüzüne çıkacaktır.