vgm.gov.tr: VGM bursu bu sene kaç TL? 2022-2023 VGM burs başvuruları başladı mı?

VGM burs başvuruları heyecanla bekleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başvuru tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığı merak edildi. Bununla beraber başvuru şartları, burs miktarı gibi detayları da araştırmaya başladı. Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler VGM burs başvuru şartları neler? 2021 VGM bursu ne kadar, kaç TL? VGM ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite burs başvurular ne zaman başlayacak? sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyor. İşte VGM bursları hakkında detaylar...
BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımları için başvurular her sene Genel Müdürlük tarafından belirlenen tarihler arasında Genel Müdürlüğün web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulmakta ve yine www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınmaktadır.
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı.
Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.
Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.