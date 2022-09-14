KYK yurt ücretleri sabit mi kalacak? Başkan Erdoğan açıkladı! KYK yurt ödemeleri değişmeyecek mi? 2022-2023 yurt ücretleri ne kadar?

KYK yurt kayıt işlemlerinin tamamlanmasına kısa bir zaman kala Başkan Erdoğan tarafından önemli açıklama geldi. Yurt ücretleri hakkında açıklama yapan Erdoğan, "Yurt ücretlerinde herhangi bir artışa gitmedik." dedi. İşte merak edilenler!
KYK YURT ÜCRETLERİ SABİT Mİ KALACAK?
2021 yılında KYK yurt ücretleri 250-450 TL badında ödeniyordu. Milyonlarca yükseköğrenim öğrencisi 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK yurt fiyatlarını bekliyordu. Cumhurbaşkanı Edoğan, yaptığı açıklamada, ''Yurt ücretlerinde bir değişiklik olmayacağının müjdesini buradan vermek isterim. 250-450 TL arasındaki ücretlerde değişiklik olmayacak.'' dedi.
KYK YURT ÜCRETLERİ
Geçtiğimiz dönemde KYK yurt ücretleri şu şekildeydi:
1. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 230
DEPOZİTO ÜCRETİ: 314
2. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 250
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
3. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 290
DEPOZİTO ÜCRETİ: 342
4. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 325
DEPOZİTO ÜCRETİ: 444
5. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 360
DEPOZİTO ÜCRETİ: 492
6. TİP KYK YURTLARI
KYK YURT ÜCRETİ: 390
DEPOZİTO ÜCRETİ: 533
KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
KYK yurtlarına yerleşen adayların kayıt işlemleri ise 14 Eylül 2022 tarihinde saat 23.00'te son bulacak.
Fakat KYK yurtlarının açılış tarihine yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. KYK yurtlarının eylül ayının sonuna doğru açılması bekleniyor.