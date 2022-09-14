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    • Haberler
    • 14.09.2022 18:18
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    • 14.09.2022 18:37
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    KYK yurt ücretleri sabit mi kalacak? Başkan Erdoğan açıkladı! KYK yurt ödemeleri değişmeyecek mi? 2022-2023 yurt ücretleri ne kadar?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Ankara'da 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan KYK yurt ücretleri hakkında değişiklik yapılmayacağını açıkladı. İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KYK yurt ücretleri sabit mi kalacak?

    KYK yurt kayıt işlemlerinin tamamlanmasına kısa bir zaman kala Başkan Erdoğan tarafından önemli açıklama geldi. Yurt ücretleri hakkında açıklama yapan Erdoğan, "Yurt ücretlerinde herhangi bir artışa gitmedik." dedi. İşte merak edilenler!

    KYK YURT ÜCRETLERİ SABİT Mİ KALACAK?

    2021 yılında KYK yurt ücretleri 250-450 TL badında ödeniyordu. Milyonlarca yükseköğrenim öğrencisi 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için KYK yurt fiyatlarını bekliyordu. Cumhurbaşkanı Edoğan, yaptığı açıklamada, ''Yurt ücretlerinde bir değişiklik olmayacağının müjdesini buradan vermek isterim. 250-450 TL arasındaki ücretlerde değişiklik olmayacak.'' dedi.

    KYK YURT ÜCRETLERİ

    Geçtiğimiz dönemde KYK yurt ücretleri şu şekildeydi:

    1. TİP KYK YURTLARI

    KYK YURT ÜCRETİ: 230

    DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

    2. TİP KYK YURTLARI

    KYK YURT ÜCRETİ: 250

    DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

    3. TİP KYK YURTLARI

    KYK YURT ÜCRETİ: 290

    DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

    4. TİP KYK YURTLARI

    KYK YURT ÜCRETİ: 325

    DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

    5. TİP KYK YURTLARI

    KYK YURT ÜCRETİ: 360

    DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

    6. TİP KYK YURTLARI

    KYK YURT ÜCRETİ: 390

    DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

    KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

    KYK yurtlarına yerleşen adayların kayıt işlemleri ise 14 Eylül 2022 tarihinde saat 23.00'te son bulacak.

    Fakat KYK yurtlarının açılış tarihine yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. KYK yurtlarının eylül ayının sonuna doğru açılması bekleniyor.

        KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

        KYK yurtlarına ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir.

        İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

        KYK YURT ÜCRETİ ÖDEMEYENLER

        Yurt ücretini ödemeyenler hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:

        a) İçinde bulunulan ayın yurt ücretini ödemesi için öğrenciye takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar süre verilir. Ayın onunun resmi tatil gününe denk gelmesi halinde süre ilk iş günü saat 23.59'a kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda ücretini ödemeyen öğrencinin kayıtlı kaldığı günlerin ücreti güvence bedelinden mahsup edilerek yurttan kaydı silinir. Kayıt silme gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde kayıt silme işlemi, takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir ve onuncu gün ile kayıt silme günü arasındaki resmi tatile denk gelen günlerin ücreti tahsil edilmez.

        b) Yangın, sel ve deprem gibi tabii afetler, kaza veya hastalık, ikinci dereceye kadar akrabalarının vefatı ve diğer zorunlu haller sebebiyle yurt ücretlerini zamanında yatıramayan veya verilen sürede güvence bedelini tamamlayamayanların, hastalık durumunda rapor bitim tarihinden itibaren on iş günü, diğer durumlarda takip eden ayın on beşinci gününe kadar durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, ödenmesi gereken yurt ücreti veya güvence bedeli tahsil edilerek barındırılmalarına devam edilir. Hastalık raporlarının; Sağlık Bakanlığına bağlı resmi sağlık kurumları, aile hekimliği veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi gerekir. Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin getirecekleri hastalık raporlarının bulundukları ülkenin resmi sağlık kurumları ya da resmi mercilerince tanınan özel sağlık kuruluşları tarafından düzenlenmiş olması gerekir.
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