YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihler bitti mi? YKS 2. tercih üniversite kayıt tarihleri 2022!

Üniversitelerin herhangi bir bölümüne yerleşemeyen adaylar ikinci ek tercihlerde şansını deniyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre binlerce aday ek tercih yapıyor. Peki YKS ek tercihler bitti mi? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2. tercih üniversite kayıtları hangi tarihte? İşte YKS 2. tercih KILAVUZU! Ek tercih robotu ve 2-4 yıllık üniversite boş kontenjan, taban puanları!
YKS EK TERCİHLER BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?
YKS 2022 ek tercihler 13 Eylül'de sona erecek. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı. ÖSYM'den konuya ilişkin bir duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2022
YKS ek yerleştirmeler sona erdikten sonra üniversite kayıtları 26 Eylül - 30 Eylül tarihlerinde, elektronik kayıtları ise 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında yapılacak.