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    • Haberler
    • 13.09.2022 10:25
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    • 13.09.2022 10:25
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    YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihler bitti mi? YKS 2. tercih üniversite kayıt tarihleri 2022!

    YKS ek tercih başvurularında sona geliniyor. ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2022 tarihlerinde uyglanan YKS TYT-AYT-YDT oturumlarına katılan adaylardan ilk tercihlerde bir bölüme yerleşenler üniversite kayıtlarını yaptı. Ancak yerleşemeyenler ise 2. ek tercihlerde boş kontenjanlara göre tercih yapabiliyor. Gözler ÖSYM'de! Peki YKS ek tercihler bitti mi? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS 2. tercih KILAVUZU! 2-4 yıllık üniversite boş kontenjan, taban puanları ve YKS 2. tercih üniversite kayıt tarihleri 2022!

    YKS EK TERCİHLER BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?

    Üniversitelerin herhangi bir bölümüne yerleşemeyen adaylar ikinci ek tercihlerde şansını deniyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre binlerce aday ek tercih yapıyor. Peki YKS ek tercihler bitti mi? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS 2. tercih üniversite kayıtları hangi tarihte? İşte YKS 2. tercih KILAVUZU! Ek tercih robotu ve 2-4 yıllık üniversite boş kontenjan, taban puanları!

    YKS EK TERCİHLER BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?

    YKS 2022 ek tercihler 13 Eylül'de sona erecek. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı. ÖSYM'den konuya ilişkin bir duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

    YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2022

    YKS ek yerleştirmeler sona erdikten sonra üniversite kayıtları 26 Eylül - 30 Eylül tarihlerinde, elektronik kayıtları ise 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

        YKS 2. TERCİHLER BOŞ KONTENJANLAR

        YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları bilgisini içeren 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlandı. Ek yerleştirme işlemleri, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2022-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.

        YKS EK TERCİH BOŞ KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

        ÖSYM 2022 YKS BOŞ KONTENJAN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

        PUANLA YERLEŞTİRME YAPILACAK

        Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2022-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2022-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Adayların 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapma hakkı bulunuyor.

        2022-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların, ek yerleştirmede tercih yapma hakkı bulunmuyor.

        Ek yerleştirme kontenjanlarını, ilgili programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip adaylar tercih edebiliyor.

        2022-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabiliyor.

        Bu yıl yerleştirmede boş kalan ve kayıt yaptırmayanlarla birlikte üniversitelerde 122 binin üzerinde ek yerleştirme kontenjanı bulunuyor.
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        Haberler Haberler YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihler bitti mi? YKS 2. tercih üniversite kayıt tarihleri 2022!
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