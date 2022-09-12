12 EYLÜL 2022 otobüsler ücretsiz mi sorusu gündemde yer alıyor. Anaokulu ve 1. sınıflar geçtiğimiz Pazartesi günü ders işlemeye başlamıştı. Bu hafta da kalan diğer öğrenciler için okullar açılıyor. Okulun ilk günü toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağıyla ilgili duyuru yapıldı. Peki 12 EYLÜL 2022 otobüsler ücretsiz mi? Pazartesi İETT, metro, metrobüs, marmaray, vapur bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir...