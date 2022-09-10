DJ Gezgin kimdir, hangi radyoda? DJ Gezgin'i kim öldürdü, katili yakalandı mı? DJ Gezgin cinayeti son durum?

Fatma Hanım, 6 Şubat'ta sevgilisi Cemal Bey'in kardeşini dövdüğünü, aralarında ne olduğunu bilmediğini, mutfağın kapısını kapatıp öyle konuştuklarını, sevgilisinin başında korumalar olduğu için kardeşinin şikayetçi olamadığını iddia etti. Fatma Hanım, sevgilisinin kardeşine çok kötü vurduğunu, kardeşinin komaya girdiğini ve sonra da komadan çıkamadığını, sonra öldüğünü, polise falan da haber veremediğini zira evden çıkamadığını, sevgilisinden korktuğunu söyledi.

Kızı konuştu. Rukiye Hanım, dayısı fenalık geçirdiğinde annesinin "Teni sıcaktı, su verdim ağzına su geri çıktı" dediğini, annesinin bir kadına halıya sarıp götürdüler dediğini, annesi işin içinde olmasa dayısının öldürüldüğünü nereden bileceğini sordu. Hanımefendi, hastanede Fatma Hanımlarla tanıştığını, kendi odalarında bir süre kaldıklarını sonra özel bir odaya gittiklerini, Fatma Hanım'ın annesinin "Benim oğlum kayboldu" deyip ağladığını, Cemal Bey'in sürekli aradığını odada kim varsa konuşmak istediğini, Fatma Hanım'ın da odada kim varsa onlara telefonu uzattığını dile getirdi. Hanımefendi, Fatma Hanım'ın sürekli kendisini acındırdığını, kendisini de kandırdıklarını, tuzağa düşürdüklerini, kendisinin o dönem kayıpları olduğundan aklının başında olmadığını, onların da kendisini olayın içine çekmeye çalıştığını belirtti.