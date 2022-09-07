KYK yurt yerleştirme BAŞVURU sonuçları ASİL-YEDEK listesi! 2022 KYK yurt yedek sırası gelir mi, ne zaman? Yedekte kalanlar ne yapacak?

KYK yurt sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. 24 Ağustos 2022 tarihinde başlayan Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) yurt başvuruları, 28 Ağustos 2022 tarihinde sona erdi. Gözler bir süredir başvuru sonuçlarındaydı. Ve beklenen gün geldi. Peki 7 Eylül 2022 KYK yurt yerleştirme BAŞVURU sonuçları açıklandı mı? KYK yurt başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? Yedekte kalanlar ne yapacak? KYK yurt yedek sırası gelir mi, ne zaman? İşte KYK yurt yerleştirme BAŞVURU sonuçları ASİL-YEDEK listesi!

2022 KYK YURT YERLEŞTİRME BAŞVURU SONUÇLARI ASİL-YEDEK LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, canlı yayından yaptığı açıklamada, KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK yurt başvurusu sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Üniversite öğrencileri T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra sonuçlarına erişebilecek.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI