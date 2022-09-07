e- Devlet yurt KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir 2022? KYK yedekte kalanlar ne yapmalı 2022? KYK yurt yedek ne demek?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı yurt yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Peki, KYK yedekte kalanlar ne yapmalı 2022? e- Devlet yurt KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir 2022? KYK yurt yedek ne demek?
KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI!
KYK yurt sonuçları açıklandı. Sonuçları öğrenmek için aşağıda yer alan linke tıklayınız.
KYK YURT YEDEKTE NE DEMEK?
Yurt yedek öğrenciler, kesin kayıtlarını yaptırmayanların yedekleri anlamına geliyor. Kesin kayıt döneminin sona ermesinin ardından, "yurt yedek" olan öğrenciler başvuru yapabilecek