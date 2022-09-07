e- Devlet yurt KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir 2022? KYK yedekte kalanlar ne yapmalı 2022? KYK yurt yedek ne demek?

KYK YEDEKTE KALANLAR NE YAPACAK?

KYK yedekte kalan öğrenciler Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.