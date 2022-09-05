Kripto paralarda kan kaybı! 5 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Bitcoin ve Ethereum son dakika yorumları!

Kripto para piyasaları haftaya sakin başladı. Bu nedenle Bitcoin ve Ethereum'da son dakika verilerimerak ediliyor. İşte tüm detaylar...
5 EYLÜL BİTCOİN, VE ETHEREUM YORUMLARI
Haftasonu bir trilyon dolar sınırının üzerine çıkan kripto para piyasaları yeni haftaya sakin girdi.
Coingecko'da yer alan haberlere göre piyasalar son 24 saatte değişim göstermedi ve 1.02 trilyon dolar seviyelerinde kaldı.
Bitcoin ise aynı sürede binde 4 yükseldi. Saat 10.00 itibariyle BTC'nin fiyatı 19 bin 781 dolar seviyelerinde seyrediyor.
Ethereum ise yüzde 1.1 yükseldi. ETH'nin fiyatı bin 567 dolara çıktı.
Ripple ve Dogecoin de fazla değişim göstermedi. XRP'nin fiyatı binde 7 düşerek 32.8 cent olurken, DOGE ise binde 1 gerileyerek 6.2 centte kaldı.
BİTCOİN NE KADAR DÜŞTÜ?
Kripto para piyasaları yüzde 6.1 düşerek 1.1 trilyon doların altına geriledi. Saat 10.25 itibariyle Bitcoin'deki düşüş ise yüzde 5.9 oldu.