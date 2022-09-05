Kripto paralarda kan kaybı! 5 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Bitcoin ve Ethereum son dakika yorumları!

KRİPTO PARA 0 OLURSA NE OLUR?



Kısaca, en acımasız ihtimalde bile Bitcoin'in 0 (sıfır) dolara düşmesi imkansıza yakındır. Eğer olur da Bitcoin yatırımcıları sistemden çıkarlarsa, etkileri kripto para piyasalarının ötesine geçer. Şu sıralarda evinizi bile Bitcoin ile satın almak mümkün.