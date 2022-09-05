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    • Haberler
    • 05.09.2022 15:40
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    • 05.09.2022 15:40
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    Kripto paralarda kan kaybı! 5 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Bitcoin ve Ethereum son dakika yorumları!

    5 Eylül sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasında Bitcoin son dakika yorumları yer alıyor. Yatırımcılar kripto para piyasaları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 5 eylül Bitcoin ne kadar? 5 Eylül Ethereum ne kadar? İşte son dakika kripto para piyasası yorumları ve konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    5 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?

    Kripto para piyasaları haftaya sakin başladı. Bu nedenle Bitcoin ve Ethereum'da son dakika verilerimerak ediliyor. İşte tüm detaylar...

    5 EYLÜL BİTCOİN, VE ETHEREUM YORUMLARI

    Haftasonu bir trilyon dolar sınırının üzerine çıkan kripto para piyasaları yeni haftaya sakin girdi.

    Coingecko'da yer alan haberlere göre piyasalar son 24 saatte değişim göstermedi ve 1.02 trilyon dolar seviyelerinde kaldı.

    Bitcoin ise aynı sürede binde 4 yükseldi. Saat 10.00 itibariyle BTC'nin fiyatı 19 bin 781 dolar seviyelerinde seyrediyor.

    Ethereum ise yüzde 1.1 yükseldi. ETH'nin fiyatı bin 567 dolara çıktı.

    Ripple ve Dogecoin de fazla değişim göstermedi. XRP'nin fiyatı binde 7 düşerek 32.8 cent olurken, DOGE ise binde 1 gerileyerek 6.2 centte kaldı.

    BİTCOİN NE KADAR DÜŞTÜ?

    Kripto para piyasaları yüzde 6.1 düşerek 1.1 trilyon doların altına geriledi. Saat 10.25 itibariyle Bitcoin'deki düşüş ise yüzde 5.9 oldu.

        BTC NE ZAMAN ALINMALI?

        Capriole dijital varlık yöneticisi Charles Edwards'a göre, Pazar akşamı Bitcoin (BTC) satın almak için en iyi zaman. Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, tarihsel olarak BTC, Pazar akşamları ve Pazartesi sabahlarının erken saatlerine kadar daha yüksek getiri sağlamış.

        KRİPTO PARA 0 OLURSA NE OLUR?

        Kısaca, en acımasız ihtimalde bile Bitcoin'in 0 (sıfır) dolara düşmesi imkansıza yakındır. Eğer olur da Bitcoin yatırımcıları sistemden çıkarlarsa, etkileri kripto para piyasalarının ötesine geçer. Şu sıralarda evinizi bile Bitcoin ile satın almak mümkün.
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        Haberler Haberler Kripto paralarda kan kaybı! 5 Eylül 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu? Bitcoin ve Ethereum son dakika yorumları!
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