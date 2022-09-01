Müdür, Müdür yardımcılığı atama sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 yönetici atama sonuçları AÇIKLAYAN İLLER! İstanbul, Ankara, Osmaniye...

Müdür, Müdür yardımcılığı atama sonuçları açıklandı mı merak ediliyor. MEB 2022 yönetici atama sonuçları il il açıklanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ildeki vatandaşlar internet arama motorlarında MEB 2022 yönetici atama sonuçları açıklanan illeri araştırıyor. İşte il il Müdür, Müdür yardımcılığı atama sonuçları listesi...
MÜDÜR, MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Müdür, Müdür yardımcılığı atama sonuçları açıklanmaya başlandı. Şuan için Bingöl, Kars, Kayseri, Kırıkkale için atama sonuçları açıklandı.
İller yayınladıkça liste güncellenecektir.
İŞTE MEB YÖNETİCİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLAYAN İLLER LİSTESİ
Açıklanan illerdeki "TIKLAYINIZ" ibaresi mavi ile işaretlenecektir.
01 ADANA Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ
02 Adıyaman Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ
03 Afyon Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ
04 Ağrı Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ
05 Amasya Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ
06 Ankara Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ
07 Antalya Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ
08 Artvin Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ
09 Aydın Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ
10 Balıkesir Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ
11 Bilecik Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ
12 Bingöl Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ
13 Bitlis Atama Sonuçları İçin TIKLAYINIZ