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    • Haberler
    • 31.08.2022 21:34
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    • 31.08.2022 21:36
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    Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto Mario'nun yer aldığı bir video oyununda Marip yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 31 Ağustos Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto Mario'nun yer aldığı bir video oyununda Marip yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır? " sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    Süper Mario’yu tasarlayan Şigeru Miyamoto Mario’nun yer aldığı bir video oyununda Marip yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario’yu tasarlamıştır?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto Mario'nun yer aldığı bir video oyununda Marip yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır?

    A) Temel Reis

    B) Ayı Yogi

    C) Hızlı Gonzales

    D) Fred Çakmaktaş

    Cevap: A şıkkı Temel Reis

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    Haberler Haberler Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto Mario'nun yer aldığı bir video oyununda Marip yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır?
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