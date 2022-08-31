ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Süper Mario'yu tasarlayan Şigeru Miyamoto Mario'nun yer aldığı bir video oyununda Marip yerine hangi karakteri kullanmak istemiş ama karakterin lisans haklarını alamayınca Mario'yu tasarlamıştır?

A) Temel Reis

B) Ayı Yogi

C) Hızlı Gonzales

D) Fred Çakmaktaş

Cevap: A şıkkı Temel Reis