Safer Ayı musibet ve kaza ayı mıdır? Safer ayı nedir, ne yapılır? Safer Ayı uğursuz mudur, bela ayı mıdır, neden?

SAFER AYI İLE İLGİLİ BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR!

Prof. Dr. Mehmet Emin Safer ile ilgili yazısına şu şekilde devam ediyor: ''Her ne kadar Diyanet İşleri Başkanlığının resmi sitesinde yer alan bilgilerin mevcudiyeti ve bazı ilahiyatçı köşe yazarlarının konuyu ele alan yazılarının varlığı söz konusu ise de toplumda hâlâ var olan bu "bilgi eksikliği" problemine, günümüzün derdi olan medyadan kaynaklı bir de "bilgi kirliliği" eklenmiş durumdadır. Önce problemi ortaya koymaya çalışalım''

Sorulan soruların temel özelliği şudur: "Safer ayında belaların çokça olduğu ve insana uğursuzluk getirdiği söyleniyor. Kendimizi bundan korumak için ne yapmalıyız?"; "Kurban kestiriyorum, faydası olur mu?"; "Belalardan emin olmak için sadaka mı vermek gerek, ne kadar vermeliyim?"... Buna benzer, endişe dolu sorular, sorular… Bu soruları sorduran, -takdir edersiniz ki- bilgi eksikliği… Açıp bir kaynaktan konuya dair biraz bilgi edinse kişiyi rahatlatacak yeterli sahih bilgiler var tabii ki…''

Problemin ikinci kaynağı ise sosyal medyada dolaşan bilgi mesajları… Bunlardan bir tanesini aynen yazıyorum: "Her kim Safer ayının ilk Çarşambası evinde en çok ayak bastığı yerdeki halının altına bütçesi yettiğince sadaka niyeti ile para koyarsa ve safer ayının son Çarşamba günü o parayı bir ilim meclisine yahut ihtiyaç sahibi bir fakire verirse Safer ayında inecek olan 320 bin beladan kendisini ve ailesini biiznillah koruma altına almış olacak. Paylaşıp bilgilendirenlerden Rabbim razı olsun." Maalesef mesajın önündeki cümlede bir Dinî grubun ismi ve "ÇOK DEĞERLİ BİR HOCAMIZDAN DUYURU" ibaresiyle mesajın fonunda bir hocanın resmi yer almaktadır''