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    • Haberler
    • 31.08.2022 13:48
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    • 31.08.2022 13:48
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    Safer Ayı musibet ve kaza ayı mıdır? Safer ayı nedir, ne yapılır? Safer Ayı uğursuz mudur, bela ayı mıdır, neden?

    Safer ayı ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Herkesin bildiği üzere Safer ayı hicrî ayların ikincisidir. İslam dininde bazı aylar daha mukaddes sayılıyor. Safer ayı ise halk arasında ‘gökten belaların yağmur gibi yağdığı ay’ olarak tasvir ediliyor. Fakat Safer ayı hakkında uğursuz mudur, bela ayı mıdır? Gibi sorular arama motorlarında araştırılıyor. Fikriyat internet sitesi yazarı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tamda bu konuya değinmiş durumda. İşte detaylar

    SAFER AYI NEDİR, NE YAPILIR?

    Muharrem ayının bitmesine sayılı günler kala Safer Ayı hakkında araştırmalar başladı. Hicrî ayların birincisi, Muharrem ayı ikincisi Safer Ayı, üçüncüsü ise Rebî'ül-Evvel ayıdır. Bizler de Takvim.com.tr ekibi olarak Safer Ayı hakkında merak edilenlere haberimizde yer verdik.

    SAFER AYINDA UĞURSUZLUK MU VAR?

    Fikriyat internet sitesi yazarı Prof. Dr. Mehmet Emin bu soruyu şöyle yanıtlıyor: ''Elbette ki hayır!.. Pekiyi, soruyu böyle sormamıza sebep nedir? diye sual ederseniz, bir değil birkaç makale yazacak kadar ciddi bir sanal problem!.. Sanal diyoruz, çünkü gerçekliği olmayan bir şey, sanal-sosyal medya aracılığıyla insanların aklını çelip-zihnini karıştırıyor ve inancını bulandırıyor maalesef… Üzülerek ifade edelim ki, bunlar internet vasıtasıyla yayıldıkça yayılıyor ve ümmet-i Muhammed'in aklını başına alıp dertlerine deva bulmakla uğraşacağı şu ortamda enerjisini başka yerlerde tüketmesine sebep oluyor'' şeklinde konuştu.

    SAFER AYI İLE İLGİLİ BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR!

    Prof. Dr. Mehmet Emin Safer ile ilgili yazısına şu şekilde devam ediyor: ''Her ne kadar Diyanet İşleri Başkanlığının resmi sitesinde yer alan bilgilerin mevcudiyeti ve bazı ilahiyatçı köşe yazarlarının konuyu ele alan yazılarının varlığı söz konusu ise de toplumda hâlâ var olan bu "bilgi eksikliği" problemine, günümüzün derdi olan medyadan kaynaklı bir de "bilgi kirliliği" eklenmiş durumdadır. Önce problemi ortaya koymaya çalışalım''

    Sorulan soruların temel özelliği şudur: "Safer ayında belaların çokça olduğu ve insana uğursuzluk getirdiği söyleniyor. Kendimizi bundan korumak için ne yapmalıyız?"; "Kurban kestiriyorum, faydası olur mu?"; "Belalardan emin olmak için sadaka mı vermek gerek, ne kadar vermeliyim?"... Buna benzer, endişe dolu sorular, sorular… Bu soruları sorduran, -takdir edersiniz ki- bilgi eksikliği… Açıp bir kaynaktan konuya dair biraz bilgi edinse kişiyi rahatlatacak yeterli sahih bilgiler var tabii ki…''

    Problemin ikinci kaynağı ise sosyal medyada dolaşan bilgi mesajları… Bunlardan bir tanesini aynen yazıyorum: "Her kim Safer ayının ilk Çarşambası evinde en çok ayak bastığı yerdeki halının altına bütçesi yettiğince sadaka niyeti ile para koyarsa ve safer ayının son Çarşamba günü o parayı bir ilim meclisine yahut ihtiyaç sahibi bir fakire verirse Safer ayında inecek olan 320 bin beladan kendisini ve ailesini biiznillah koruma altına almış olacak. Paylaşıp bilgilendirenlerden Rabbim razı olsun." Maalesef mesajın önündeki cümlede bir Dinî grubun ismi ve "ÇOK DEĞERLİ BİR HOCAMIZDAN DUYURU" ibaresiyle mesajın fonunda bir hocanın resmi yer almaktadır''

        SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR 2022?

        Safer Ayı 28 Ağustos 2022 başlayıp 26 Eylül'de sona erecek.

        SAFER AYI NEDİR, UĞURSUZ MUDUR, BELA AYI MIDIR??

        Safer ayı hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.v) böyle bir anlayışı reddetmiş ve "Safer ayında uğursuzluk yoktur" buyurmuştur.

        SAFER AYINDA NELER YAPILMALI?

        Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.

        Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: "Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır." (Heysemi, Mecmaü'z-Zevaid, III/63)

            SAFER AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

            Safer ayının ilk ve son çarşamba gününün gecesinde, yani salı gecesi kılınacak namaz şu şekildedir; İslam aleminde gece günden önce gelir. Yani Cuma günü, Perşembe Günü akşam ezanı okunması ile girmektedir. Perşembe gecesinden şu ibadetler yapılır;

            1 Rekât: Fatiha'dan Sonra ; 17 Kevser Sûresi

            2 Rekât: Fatiha'dan Sonda; 5 İhlâs Sûresi

            3 Rekât: Fatiha'dan Sonra ; 1 Felâk Sûresi

            4 Rekât: Fatiha'dan Sonra ; 1 Nâs Sûresi

            Selam verdikten sonra:

            7 defa "Estağfirullah El Azimé

            11 defa "Salat-i Müncine (Salaten Tüncina) duası okunur.

            SAFER AYI ZİKİRLERİ

            " ALLAHÜMME BARİK LENA Fİ ŞEHR-İ SAFER VAHTİM LENA BİSSAADETİ VEZZAFER."

            Anlamı:

            "Allah'ım safer ayında bize bereket ver! Mutluluk ve Galibiyetle bitirmemizi nasip et."

            "YA DAFİAL BELAYA İDFA' ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFİZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY'İN KADİR."

            Anlamı:

            "Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter."

            "LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM"

            Anlamı:

            "Kuvvet ve güç sadece büyük ve yüce olan Allah'ın yardımı ile olur."
                İstanbul’da toplu ulaşım çökme noktasında
                Haberler Haberler Safer Ayı musibet ve kaza ayı mıdır? Safer ayı nedir, ne yapılır? Safer Ayı uğursuz mudur, bela ayı mıdır, neden?
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