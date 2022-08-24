ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: 1987-1988 sezonunda Fenerbahçe'nin Hilalspor'u 175-101 yendiği maçta Erman Kunter kaç sayı atarak Türkiye'de profesyonel basketbol ligleri tarihinde, bir maçta en çok sayı atan basketbolcu olmuştur?

A) 153

B) 163

C) 173

D) 175

Cevap: A