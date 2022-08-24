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    • Haberler
    • 24.08.2022 23:26
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    • 24.08.2022 23:35
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    1987-1988 sezonunda Fenerbahçe'nin Hilalspor'u 175-101 yendiği maçta Erman Kunter kaç sayı atarak Türkiye'de profesyonel basketbol ligleri tarihinde, bir maçta en çok sayı atan basketbolcu olmuştur?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 24 Ağustos Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "1987-1988 sezonunda Fenerbahçe'nin Hilalspor'u 175-101 yendiği maçta Erman Kunter kaç sayı atarak Türkiye'de profesyonel basketbol ligleri tarihinde, bir maçta en çok sayı atan basketbolcu olmuştur?"sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    1987-1988 sezonunda Fenerbahçe’nin Hilalspor’u 175-101 yendiği maçta Erman Kunter kaç sayı atarak Türkiye’de profesyonel basketbol ligleri tarihinde, bir maçta en çok sayı atan basketbolcu olmuştur?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: 1987-1988 sezonunda Fenerbahçe'nin Hilalspor'u 175-101 yendiği maçta Erman Kunter kaç sayı atarak Türkiye'de profesyonel basketbol ligleri tarihinde, bir maçta en çok sayı atan basketbolcu olmuştur?

    A) 153

    B) 163

    C) 173

    D) 175

    Cevap: A

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