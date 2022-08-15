yokatlas.yok.gov.tr: 2022 YKS ek tercih kılavuzu PDF - YKS ek tercih robotu 2022 ile tercih YAP!

YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 YKS tercih tarihleri, tercih yapacak öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Üniversiteli olma hayali kuran milyonlarca öğrenci YKS tercih tarihlerini araştırıyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika duyuruları sıkı takibe alındı İşte, YKS üniversite tercihleri hakkında merak edilen bilgiler! ÖSYM YKS yeni tercih kılavuzu açıklandı mı 2022?
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yaklaşık iki hafta sürecek YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.
YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.
Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.