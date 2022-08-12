Ay tutulması saat kaçta 2022? Kanlı Ay Tutulması burçlara etkileri neler?

Ay tutulması, yıl içerisinde bir kaç defa gerçekleşiyor. 2022'nin ilk tutulması Kanlı Ay Tutulması için ise geri sayım başladı. Söz konusu tutulmanın etkisinin 6 ay süre ile sürmesi bekleniyor.
KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Senenin ilk tutulması Kanlı Ay tuulması 2022 yıllında, Türkiye saati ile 16 Mayıs 07:13'de gerçekleşecek. Tutulmanın etkilerinin ise 6 ay sürmesi bekelniyor. Burçları de ilgilendiren Kanlı Ay, sabit burçları etkileyecek. Kararlarımızı ve bakış açılarımızı değiştirmesi beklenen etkiler arasında.
KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?
Kanlı Ay Tutulması'nın canlı olarak izleneceği bölgeler arasında Türkiye yer almıyor. Bu olağanüstü olaya tanıklık etmek isteyenler Türkiye'den izleyemeyecek.