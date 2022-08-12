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    • Haberler
    • 12.08.2022 21:31
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    • 12.08.2022 21:31
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    Ay tutulması saat kaçta 2022? Kanlı Ay Tutulması burçlara etkileri neler?

    Kanlı Ay Tutulması tarihi ve saati, ilgilenenler tarafından sorgulanıyor. 2022 yılının ilk Ay tutulması olarak bilinen Kanllı Ay Tutulması, Ay'ın Dolunay evresinde, Ay tutuması sırasında gerçekleşir. Bu nedenle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, ay tutulması saat kaçta? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ay tutulması saat kaçta 2022? Kanlı Ay Tutulması burçlara etkileri neler?

    Ay tutulması, yıl içerisinde bir kaç defa gerçekleşiyor. 2022'nin ilk tutulması Kanlı Ay Tutulması için ise geri sayım başladı. Söz konusu tutulmanın etkisinin 6 ay süre ile sürmesi bekleniyor.

    KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Senenin ilk tutulması Kanlı Ay tuulması 2022 yıllında, Türkiye saati ile 16 Mayıs 07:13'de gerçekleşecek. Tutulmanın etkilerinin ise 6 ay sürmesi bekelniyor. Burçları de ilgilendiren Kanlı Ay, sabit burçları etkileyecek. Kararlarımızı ve bakış açılarımızı değiştirmesi beklenen etkiler arasında.

    KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ?

    Kanlı Ay Tutulması'nın canlı olarak izleneceği bölgeler arasında Türkiye yer almıyor. Bu olağanüstü olaya tanıklık etmek isteyenler Türkiye'den izleyemeyecek.

        KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

        Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

        KANLI AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ

        Saat 07.12'de Akrep burcunda 25 derecede Ay Tutulması gerçekleşiyor. 14.51'de Ay, Yay burcuna geçiyor. "Kanlı Ay tutulması" olarak da bilinen tutulma burçları büyük oranda etkileyecek. Sabit burçları daha fazla etkileyecek olan bu tutulma, bakış açımızı değiştirmemize neden olurken, sert bir tutulmanın bizi beklediğini söyleyebiliriz.

        Uzmanlara göre akrep burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmanın etkisi 6 ay boyunca devam edecek. Farklı olayları hayatımıza getirecek sert bir tutulma bizi beklerken, 15-16 Mayıs tarihleri herkes için zor geçebilir. Gerçekleşecek olan Ay tutulmasının geçişi oldukça sert olacak ve Akrep burcunun tehlikeli yüzünü göreceğiz. Burçlara göre etkileri farklılık gösterirken, bu tutulmanın tam tarihi ve Türkiye'den görülüp görülmeyeceği merak ediliyor. Oldukça önemli olan ve 2023 yılına kadar sürmesi beklenen Akrep - Boğa aksındaki tutulmaların etkisi herkesi sarıp sarmalayacak.

        AY TUTULMASI HANGİ BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?

        Koç: Eşinizin, ailenizin ya da ortaklaşa iş yaptığınız kişilerin paralarıyla ilgili konular gündeminizde olabilir.

        Boğa: Özellikle değişime kapalı olmanız nedeniyle bu tutulma sizi zorlayabilir.

        İkizler: İş ortamında yaşadığınız stresin, sağlığınızı olumsuz etkileme olasılığı var.

        Yengeç: Tutulma zamanı daha duygusal olma ve ilişkinizi sorgulama eğiliminde olabilirsiniz. Mantığınızı devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz.

        Aslan: Ev değiştirme, arazi satın alma gibi durumları daha çok düşünebilirsiniz.

        Başak: İletişimle alakalı krizler, problemler ve anlaşmazlıklara karşı dikkat etmenizde fayda var.

        Terazi: Para ile ilgili konularda daha cesur kararlar vermek isteyebilirsiniz.

        Akrep: Eğer bırakmak istediğiniz kötü alışkanlıklarınız varsa şimdi tam zamanı. Çalışma hayatınızda ise birtakım zorlanmalar söz konusu.

        Yay: Bu dönem yakınlarınızla, arkadaşlarınızla veya ailenizle ilgili gizli bilgiler açığa çıkabilir. Ya da sizden gizlenen gerçekler önünüze düşebilir.

        Oğlak: Kafanızda bir plan yapmış olabilirsiniz fakat bu planların her zaman kusursuz bir şekilde ilerlemeyeceğini bilmelisiniz.

        Kova: Patronlarınızla aranızda oluşabilecek fikir ayrılıklarına, krizlere ve problemlere hazırlıklı olmalısınız.

        Balık: Belki de bu konularda değişim yaşamak, yeni kararlar almak istiyordunuz fakat bir türlü cesaretinizi toplayamıyordunuz.

            KANLI AY TUTULMASI BİLGİLERİ

            Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre 16 Mayıs'ta meydana gelecek Tam Ay tutulmasının evreleri şu şekilde olacak:

            Tutulmanın başlangıcı (Yarı gölgeli): 03.31
            Parçalı tutulmanın başlangıcı: 05:28
            Tam tutulmanın başlangıcı: 06:29
            Tam tutulmanın ortası: 07:11
            Tam tutulmanın sonu: 07:54
            Parçalı tutulmanın bitişi: 08:55
            Tutulmanın bitişi (Yarı gölgeli): 09:52

            Tutulma, son on yılın en uzunlarından biri olacak. Tutulmanın tamamı yaklaşık 5 saat 20 dakika, tam tutulma ise yaklaşık 75 dakika sürecek.

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