Ay tutulması saat kaçta 2022? Kanlı Ay Tutulması burçlara etkileri neler?

KANLI AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ

Saat 07.12'de Akrep burcunda 25 derecede Ay Tutulması gerçekleşiyor. 14.51'de Ay, Yay burcuna geçiyor. "Kanlı Ay tutulması" olarak da bilinen tutulma burçları büyük oranda etkileyecek. Sabit burçları daha fazla etkileyecek olan bu tutulma, bakış açımızı değiştirmemize neden olurken, sert bir tutulmanın bizi beklediğini söyleyebiliriz.

Uzmanlara göre akrep burcunda gerçekleşecek olan bu tutulmanın etkisi 6 ay boyunca devam edecek. Farklı olayları hayatımıza getirecek sert bir tutulma bizi beklerken, 15-16 Mayıs tarihleri herkes için zor geçebilir. Gerçekleşecek olan Ay tutulmasının geçişi oldukça sert olacak ve Akrep burcunun tehlikeli yüzünü göreceğiz. Burçlara göre etkileri farklılık gösterirken, bu tutulmanın tam tarihi ve Türkiye'den görülüp görülmeyeceği merak ediliyor. Oldukça önemli olan ve 2023 yılına kadar sürmesi beklenen Akrep - Boğa aksındaki tutulmaların etkisi herkesi sarıp sarmalayacak.