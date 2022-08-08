Aşure orucu niyeti nasıl yapılır? Aşure günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? Aşure günü okunacak dualar nelerdir?

Aşure günü 8 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek. Muharrem ayı ve Aşure günü Müslüman alemi için büyük önem taşıyor. Son derece önemli olan günden önce Aşure günü hangi ibadetler yapılır sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Peki, Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? Aşure orucu niyeti nasıl yapılır? Aşure günü okunacak dualar nelerdir? İşte merak edilenler!
2022 MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı Muharrem'in 10'uncu gününe denk gelen 8 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek.
AŞURE GÜNÜ BEREKET İÇİN NE ALINIR?
Halk arasında inanca göre, Aşure Günü eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.
AŞURE GÜNÜ ALIŞVERİŞ YAPMAK BEREKETİ ARTIRIR MI?
Aşure günü alışveriş yapmanın bereket getireceğine, o gün gusül abdesti alanların bir yıl boyunca hasta olmayacağına dair herhangi bir ayet, hadis, sahabe veya tabiin uygulaması bulunmamaktadır. Bunlar halk arasında yaygın; ama herhangi bir mesnedi olmayan inanışlardır. Herhangi bir dini değerleri yoktur.
Beyhakî ve Taberânî'de Aşure günü ailesine karşı cömert olanlara Allah'ın da yıl boyu cömert davranacağına dair bir hadis rivayet edilmektedir. Bu rivayetin tüm senetleri zayıf yollarla nakledilmiştir. İmam Suyûtî, "bu zayıf yolların hepsi birbirini destekler ve hadisi kuvvetlendirir" dese de İmam Zerkeşî bu rivayet hakkında "aslı yoktur, bu söz Muhammed b. el-Münteşir'e aittir." demiştir. (Bkz: Aliyyu'l-Kârî, el-Esrâru'l-Merfûa, s: 345-346, hadis no: 532; Sehâvî, Mekâsıdü'l-Hasene, s: 504-505, hadis no: 1193; Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, c: 2, s: 283-284, hadis no: 2642)
Zayıf da olsa nakledilen bu hadisten aşure gününde alışveriş yapmanın bereket getireceği sonucuna varılamaz.