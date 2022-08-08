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    • Haberler
    • 08.08.2022 14:02
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    • 08.08.2022 14:02
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    Aşure günü namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet'e göre Aşure Günü namazı ne zaman kılınır? Okunacak dualar, çekilecek tesbihler...

    Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen Aşure gününde yapılacak olan ibadetler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Aşure Günü İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Bu önemli günü ibadetle geçirecek olan vatandaşlar için merak edilen tüm bilgileri yazımızda derledik. Peki, Aşure günü namazı nasıl kılınır? Aşure günü namazı kaç rekat? Diyanet Aşure günü kılınacak namazlar nelerdir? İşte konu hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Aşure günü namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

    Aşure Günü İslam alemi tarafından idrak edilmeye başlandı. Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure gününde yapılacak olan ibadetler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Aşure günü namazı nasıl kılınır? Aşure günü namazı kaç rekat? Diyanet Aşure günü kılınacak namazlar nelerdir? İşte merak edilenler....

    AŞURE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?

    Aşure günü, en az 10 Müslüman'a birer selâm veya bir Müslüman'a 10 selâm verilir. Fakir fukara sevindirilir.

    Yine Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde (yapabilenler için) 2 rek'at namaz kılınır.

    Her rekatta 1Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur.

    Namazdan sonra 100 defa Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ vemâ beynehüm mine'n-nebiyyîne ve'l-mürselîn. Salavâtü'l-lâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn.

    ÖĞLE VE İKİNDİ ARASI 4 REKATLIK NAMAZ

    Öğle ile ikindi arasında 4 rek'at namaz kılabilir. Her rek'atta 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur. Bu namazdan sonra: 70 istiğfâr-ı şerif, 70 salavât-ı şerife, 70 defa da: Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyil-azıym denir. Sonra da ümmet-i Muhammed'in hidâyeti, sıkıntılarının giderilmesi ve mutluluğu için duâ edilir.

        AŞURE GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİDİR? MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİSELER

        Muharremin 10. günü yani Aşure Günü tarihte bir çok olayın meydana geldiği gün olarak rivayet edilir.

        - Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,
        - Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,
        - Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,
        - Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

        - Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,
        - Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,
        - Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,
        - Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,
        - Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...
        - Hz. Muahmmed'in Mekke'den Medine'ye hicreti...

        KERBELA OLAYI NEDİR?

        Kerbela olayı ya da Kerbela katliamı 10 Ekim 680 Hicri takvimde ise 10 Muharrem 61 tarihinde Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakının Irak'ın Kerbela bölgesinde şehit edilmesidir. Kerbela olayı her yıl Aşure gününde İslam Dünyası'nda matem atmosferi içerisinde anılır.

        AŞURE GÜNÜ GÜL SUYUNA 7 FATİHA OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

        İslam inancına göre, bir sene boyunca hasta olmamak için Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okunuyor.

        Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak 7 fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus tecrübeyle sabit olmuştur.(Muhammed Ebul-Yüsr Abidin, el Evradüd-daime,sh-93)

        AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?

        Aşure Günü'ne özel yapılması gereken bir takım ibadetler ve hareketler vardır.

        1- Aşure günü oruç tutmak sünnettir.

        Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!

        2- Sıla-i rahim yapmalı

        Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

        3- İlim öğrenmeli!

        Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

        4- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

        5- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

        6- Çoluk çocuğunu sevindirmek! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

        7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)

        [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.

        8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

        9- Dua Okunmalı, 10 defa şu dua okunur

        ''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''

        10- Namaz Kılınmalı

        Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır.

        Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

            AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA

            Elhamdulillahi rabbil alemin... vessaletü vesselamü ala seyyidina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ecmain...

            Allahümme entel bediyül gadim....el hayyul kerim...el hannanül mennan...ve hezihi senetün tecidetün es elüke fihel ismete mineşşeytanirracim....

            Vel avna ala hezihil nefsil emmareti bissü i vel iştiğale bima yugarribüni ileyke ya zel celali vel ikram...

            Bi ramhmetike ya erhamer rahimin...ve salllahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain...
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            Haberler Haberler Aşure günü namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet'e göre Aşure Günü namazı ne zaman kılınır? Okunacak dualar, çekilecek tesbihler...
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