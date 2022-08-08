Aşure günü namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet'e göre Aşure Günü namazı ne zaman kılınır? Okunacak dualar, çekilecek tesbihler...

Aşure Günü İslam alemi tarafından idrak edilmeye başlandı. Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure gününde yapılacak olan ibadetler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Aşure günü namazı nasıl kılınır? Aşure günü namazı kaç rekat? Diyanet Aşure günü kılınacak namazlar nelerdir? İşte merak edilenler....
AŞURE GÜNÜ NAMAZI NASIL KILINIR?
Aşure günü, en az 10 Müslüman'a birer selâm veya bir Müslüman'a 10 selâm verilir. Fakir fukara sevindirilir.
Yine Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde (yapabilenler için) 2 rek'at namaz kılınır.
Her rekatta 1Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur.
Namazdan sonra 100 defa Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhîme ve Mûsâ ve Îsâ vemâ beynehüm mine'n-nebiyyîne ve'l-mürselîn. Salavâtü'l-lâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn.
ÖĞLE VE İKİNDİ ARASI 4 REKATLIK NAMAZ
Öğle ile ikindi arasında 4 rek'at namaz kılabilir. Her rek'atta 1 Fâtiha, 50 İhlâs-ı Şerif okunur. Bu namazdan sonra: 70 istiğfâr-ı şerif, 70 salavât-ı şerife, 70 defa da: Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyil-azıym denir. Sonra da ümmet-i Muhammed'in hidâyeti, sıkıntılarının giderilmesi ve mutluluğu için duâ edilir.