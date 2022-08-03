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    • Haberler
    • 03.08.2022 11:37
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    • 03.08.2022 11:37
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    KPSS Ön Lisans başvuru EKRANI! ÖSYM KPSS Ön Lisans başvuru sınav ücreti kaç TL 2022? KPSS Ön Lisans sınavına kimler girebilir?

    KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS ön lisans başvuru dönemi başlıyor.3 Ağustos yani bugün başlayan KPSS ön lisans başvurusu için ücret bilgisi ve başvuruların nasıl yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2022 KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar? KPSS Ön Lisans sınavına kimler girebilir? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    KPSS Ön Lisans başvuru EKRANI!

    KPSS ön lisans başvuruları başladı mı? KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS sınav takvimine göre ön lisans mezunu adaylar için başvuru dönemi başlıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 3 Ağustos tarihinde yani bugün başvurular başlayadı. Sınava başvurmak isteyen adaylar KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı!

    2022 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI!

    ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvime göre; KPSS Ön lisans başvuruları, 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

    2022-KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARININ ALINMASI

    2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans), 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

    Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

        Sınava başvurular, 03 – 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları ise 07 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında olacaktır.

        Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

        Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS Ön Lisans kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        ÖSYM'nin 2022 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayacak ve 13 Eylül tarihine kadar sürecek. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 6 Kasım'da yapılacak.

        KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        KPSS ön lisans 2020 oturumunda ön lisans başvuru ücreti 80 TL, KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklanmıştı. İki oturum da en son 2020 yılında düzenlendi.

        2022 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

        KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ve Eğitim Bilimleri Testi: 31 Temmuz 2022

        KPSS Alan Bilgisi Sınavı: 6 - 7 Ağustos 2022

        ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi): 14 Ağustos 2022

        DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi): 27 Kasım 2022

        KPSS ön lisans sınav tarihi: 2 Ekim 2022

        KPSS ortaöğretim sınavı: 6 Kasım 2022
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        Haberler Haberler KPSS Ön Lisans başvuru EKRANI! ÖSYM KPSS Ön Lisans başvuru sınav ücreti kaç TL 2022? KPSS Ön Lisans sınavına kimler girebilir?
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