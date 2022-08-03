KPSS Ön Lisans başvuru EKRANI! ÖSYM KPSS Ön Lisans başvuru sınav ücreti kaç TL 2022? KPSS Ön Lisans sınavına kimler girebilir?

KPSS ön lisans başvuruları başladı mı? KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS sınav takvimine göre ön lisans mezunu adaylar için başvuru dönemi başlıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 3 Ağustos tarihinde yani bugün başvurular başlayadı. Sınava başvurmak isteyen adaylar KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı!