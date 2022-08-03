KPSS Ön Lisans başvuru EKRANI! ÖSYM KPSS Ön Lisans başvuru sınav ücreti kaç TL 2022? KPSS Ön Lisans sınavına kimler girebilir?

KPSS ön lisans başvuruları başladı mı? KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar? 2022 KPSS sınav takvimine göre ön lisans mezunu adaylar için başvuru dönemi başlıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre 3 Ağustos tarihinde yani bugün başvurular başlayadı. Sınava başvurmak isteyen adaylar KPSS ön lisans başvuru ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı!
2022 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI BAŞLADI!
ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvime göre; KPSS Ön lisans başvuruları, 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde son bulacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.
2022-KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARININ ALINMASI
2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ön Lisans), 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.