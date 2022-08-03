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    • Haberler
    • 03.08.2022 22:26
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    • 03.08.2022 22:28
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    ABD'de 12 Haziran 1967'de ne olmuş ve bu her yıl 12 Haziran'da 'Sevgi Günü' olarak kutlanmasına vesile olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

    En çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru yarışmacılar tarafından merak ediliyor. Bu nedenle izleyiciler soru hakkında araştırmalara başladı. İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

    ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Programda sorulan bir soru ise izleyicilerin arama motorlarına yönelmesine neden oldu. İşte konu hakkında detaylar...

    ABD'DE 12 HAZİRAN 1967'DE NE OLMUŞ VE BU HER YIL 12 HAZİRAN'DA 'SEVGİ GÜNÜ' OLARAK KUTLANMASINA VESİLE OLMUŞTUR?

    A-JOHN KENNEDY EVLENMİŞTİR

    B-ROMO VE JULİET MZİKALİ PRÖMİYERİNİ YAPMIŞTIR.&NBSP;

    C-IRKLARARASI EVLİLİĞİ YASAKLAMAK YASAKLANMIŞTIR.

    D-RÜZGAR GİBİ GEÇTİ GÖSTERİME GİRMİŞTİR.

    DOĞRU CEVAP: C
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    Haberler Haberler ABD'de 12 Haziran 1967'de ne olmuş ve bu her yıl 12 Haziran'da 'Sevgi Günü' olarak kutlanmasına vesile olmuştur? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!
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