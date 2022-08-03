Kim Milyoner Olmak İster sorusu!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Programda sorulan bir soru ise izleyicilerin arama motorlarına yönelmesine neden oldu. İşte konu hakkında detaylar...
ABD'DE 12 HAZİRAN 1967'DE NE OLMUŞ VE BU HER YIL 12 HAZİRAN'DA 'SEVGİ GÜNÜ' OLARAK KUTLANMASINA VESİLE OLMUŞTUR?
A-JOHN KENNEDY EVLENMİŞTİR
B-ROMO VE JULİET MZİKALİ PRÖMİYERİNİ YAPMIŞTIR.&NBSP;
C-IRKLARARASI EVLİLİĞİ YASAKLAMAK YASAKLANMIŞTIR.
D-RÜZGAR GİBİ GEÇTİ GÖSTERİME GİRMİŞTİR.
DOĞRU CEVAP: C