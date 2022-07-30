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    • Haberler
    • 30.07.2022 10:36
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    • 30.07.2022 10:36
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    Özel Tüketim Vergisi hangi ülkelerde var? ÖTV ne zaman çıktı? ÖTV ilk nasıl, neden ortaya çıktı?

    Gündemden düşmeyen ÖTV hakkında detaylar oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar ÖTV ilk ne zaman çıktı sorusuna cevap arıyor. İşte konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    ÖTV ne zaman çıktı? ÖTV ilk nasıl, neden ortaya çıktı? İndirim ne zaman gelecek?

    ÖTV'nin kalkıp kalkmayacağı konuşulurken konu hakkında detaylar oldukça merak edildi. Peki, ÖTV ne zaman çıktı? ÖTV neden çıktı? ÖTC hangi ülkelerde var? İşte merak edilenler...

    ÖTV NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

    Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

    ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

        Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.

        ÖTV İLK KİM GETİRDİ?
        Özel tüketim vergisi ile ilgili çalışmalar 1993 yılında başlamış, hazırlanan kanun tasarısı 1996 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuştu.

        ÖTV VERGİSİ NEDEN ÇIKTI?
        Belirli mal ve ürünler üzerinden alınan bir harcama vergisi olan ÖTV, 2002 yılında Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle ortaya çıktı ve 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edildi. Avrupa Birliği'nde uygulanmakta olan bu verginin amacı genel olarak sosyal fayda sağlamaktır.

        ÖTV HANGİ ÜLKELERDE VAR?

        Otomobil KDV oranı ABD'de % 3, Kanada'da % 5, Japonya'da % 8, Almanya'da % 19, Fransa'da % 20, İspanya'da % 21 ve İtalya'da % 22'dir.
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        Haberler Haberler Özel Tüketim Vergisi hangi ülkelerde var? ÖTV ne zaman çıktı? ÖTV ilk nasıl, neden ortaya çıktı?
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