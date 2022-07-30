Özel Tüketim Vergisi hangi ülkelerde var? ÖTV ne zaman çıktı? ÖTV ilk nasıl, neden ortaya çıktı?

ÖTV VERGİSİ NEDEN ÇIKTI?

Belirli mal ve ürünler üzerinden alınan bir harcama vergisi olan ÖTV, 2002 yılında Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle ortaya çıktı ve 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edildi. Avrupa Birliği'nde uygulanmakta olan bu verginin amacı genel olarak sosyal fayda sağlamaktır.