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    • Haberler
    • 30.07.2022 22:23
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    • 30.07.2022 22:23
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    2022 KPSS P1, P2, P3 puan hesaplama nasıl yapılır? 2022 KPSS lisans PUAN HESAPLAMA FORMÜLÜ!

    2022 KPSS için beklenen gün geldi. KPSS sınavına girecek adaylar birçok konu hakkında detayları merak ediyor. Peki, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? KPSS puan hesaplama yöntemi nedir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2022 KPSS lisans PUAN HESAPLAMA!

    KPSS hakkında araştırmalar hızlandı. Puan hesaplamak isteyen adaylar konuyla ilgili detayları merak ediyor.

    KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    ÖSYM ile 2022 KPSS puan hesaplama detayları ve tüm bilgiler şöyle;

    KPSS P1 PUAN HESAPLAMA FORMÜLÜ

    Genel Yetenek netiniz x 0.7

    Genel Kültür netiniz x 0.3

    + 40= KPSSP1 puanınız.

    Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87

    KPSS P2 PUAN HESAPLAMA

    KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır.

    Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40

    KPSS P2 puan türü hesaplanmasında %60 Genel Yetenek, %40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

    Burada bilmeniz gereken P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

        Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.

        KPSS P3 PUAN HESAPLAMA

        KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

        KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

        Genel Yetenek; %50

        Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

        Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.

        Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için ÇİFT Yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

        KPSS P3 puanının hesaplanabilmesi için adayların çift yıllarda girdikleri KPSS Lisans sınavında, Genel Kültür

        NOT: Genel Yetenek oturumuna katılmaları ve her iki testten de ayrı ayrı en az 1 net yapmaları gerekmektedir. 1 net yapamayan adayların puanları hesaplanmayacaktır.

        KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR 2022

        KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekiyor. Genel yetenek testine girmezseniz, puanınız hesaplanmıyor. Ayrıca puanınızın hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir netinizin olması gerekiyor.

        Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4'e bölünüyor. Çıkan sayı, doğrularınızdan düşülüyor. Böylece net doğrunuz belirleniyor.

        Bu uygulama her iki test için de yapılıyor. Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yaptınız.
        35 -12/4= 35-3=32 net
        45-6/4= 45-1,5=43,5 net

        P1 Genel yetenek %70, genel kültür %30 olduğu için;
        (35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40=77,55 puana sahip oluyorsunuz.

        2022 KPSS Lisans Puan Türü

        2022 KPSS Lisans sınavına girecek olan adayların çözmesi gereken iki ana alan ve bu alanlar altında toplam beş ders bulunmaktadır. Bu alanlar;

        Genel Yetenek Alanı; Matematik ve Türkçe

        Genel Kültür Alanı; Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisidir.

            2022 KPSS Lisans sınavına katılacak olan adayların bu iki testin katsayısı ile elde edebileceği puan türleri ve bu puan türlerinin test ağırlıkları ise şu şekildedir;

            Puan Türü Test Ağırlığı

            KPSS P1

            Genel Yetenek; %70
            Genel Kültür; %30

            KPSS P2

            Genel Yetenek; %60
            Genel Kültür; %40

            KPSS P3

            Genel Yetenek; %50
            Genel Kültür; %50

            2022 yılında gerçekleşen KPSS'ye giren adaylar için temelde üç puan türü bulunmaktadır. Bunlar KPSS P10 ve KPSS P121 puan türleridir. Ayrıca İngilizce Öğretmenliği dışındaki yabancı dil öğretmenliği atamalarında kullanılacak olan puan türü KPSS P120 puan türüdür.

            Her üç puan türünü de elde etmek isteyen öğretmen adaylarının, KPSS Lisans oturumuna ve KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna girmesi zorunludur. Aksi halde ilgili puan türleri hesaplanmayacak ve tercih yapamayacaklardır.

            ÖABT PUAN TÜRLERİ

            01 Türkçe
            02 İlköğretim Matematik
            03 Fen Bilimleri
            04 Sosyal Bilgiler
            05 Türk Dili ve Edebiyatı
            06 Tarih
            07 Coğrafya
            08 Matematik (Lise)
            09 Fizik
            10 Kimya/Kimya Teknolojisi
            11 Biyoloji
            12 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
            13 İngilizce
            14 Rehberlik
            15 Sınıf Öğretmenliği
            16 Okul Öncesi
            17 Beden Eğitimi
            18 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri

            Öğretmenlik atamalarında kullanılacak puan türleri ve ağırlıkları ise şu şekilde;

            Puan Türü Test Ağırlığı
            KPSS P10 Genel Yetenek; %30
            Genel Kültür; %30
            Eğitim Bilimleri; %40
            KPSS P120 Genel Yetenek; %15
            Genel Kültür; %15
            Eğitim Bilimleri; %20
            Yabancı Dil Sınavı (YDS); %50
            KPSS P121 Genel Yetenek; %15
            Genel Kültür; %15
            Eğitim Bilimleri; %20
            ÖABT; %50

            Öğretmen adayları yukarıdaki oturumlara katılarak elde edecekleri puanlar ile tercih dönemlerinde tercih yaparak yerleşebileceklerdir. Öğretmenlik puan türleri evvelki senelerde 1 sene geçerliydi ancak geçen yıl yapılan düzenleme ile KPSS Öğretmenlik puan türlerinin geçerlilik süresi de iki seneye çıkarıldı.

            KPSS ALAN BİLGİSİ PUAN TÜRLERİ VE TEST AĞIRLIKLARI

            Puan türlerini sıralarken hangi dersin ağırlığını içermeye başladıklarına göre tasnif edeceğiz. Başka dersleri içerseler de puan türlerinin sistematiğinde bir tane dersin baz olması söz konusudur. Sıralama da buna göredir. Bu tip puan türlerinin başlangıcında hangi ders temelli olduğunu tabloda belirteceğiz.
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