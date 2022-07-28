O tarihlere dikkat! Yaprak kımıldamayacak! 28 Temmuz Meteoroloji hava durumu: Gölgede 46 DERECE! Risk büyüyor!

Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Gölgede 46 derece. Yanlış duymadınız. Aydın'da 3 Ağustos'ta 46 derece sıcaklık bekleniyor. İzmir ve Manisa 43 - 44 dereceleri görecek. Ve maalesef özellikle Aydın'da rüzgar nerdeyse hiç esmeyecek. İzmir'in Ağustos ayı sıcaklık rekoru 12 Ağustos 2002'de 43.0 derece.

Adana'da Çarşamba ve Perşembe günleri sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Sonraki günler de hep sıcak; fakat Çarşamba ve Perşembe günleri risk daha yüksek. Saat 10 - 16 arası dışarı çıkılmamalı ve bol su tüketilmeli.

İstanbul'da Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Kilyos, Şile ve Ağva'ya gidilmemeli. Rüzgar kuvvetli. Pazar ve Pazartesi gidilebilir. Özellikle Pazartesi günü çok bunaltıcı olacak. Yaprak kımıldamayacak.

Edremit, Altınoluk, Gömeç, Ezine, Burhaniye, Ayvacık ve Ayvalık tatil için uygun olmaya devam edecek. Ufukta Fırtına yok. Perşembe, Cuma ve Cumartesi rüzgar biraz hızlı, sadece Ezine ve Ayvacık tarafında kuvvetli esecek...