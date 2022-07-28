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    • Haberler
    • 28.07.2022 11:13
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    • 28.07.2022 11:16
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    O tarihlere dikkat! Yaprak kımıldamayacak! 28 Temmuz Meteoroloji hava durumu: Gölgede 46 DERECE! Risk büyüyor!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre çok sıcak günler kapımızda... Bazı şehirlerde sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Uzmanlar öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuyor. Ordu, Giresun, Trabzon, Sakarya'da da sağanak yağış etkili olacak. Peki, hava durumu nasıl? Hava sıcaklıkları ne zaman azalacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    O tarihlere dikkat! Yaprak kımıldamayacak
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kars ve Ardahan çevreleri, Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    Sıcaklığın Doğu Anadolu'da 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Uzman isim Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    Gölgede 46 derece. Yanlış duymadınız. Aydın'da 3 Ağustos'ta 46 derece sıcaklık bekleniyor. İzmir ve Manisa 43 - 44 dereceleri görecek. Ve maalesef özellikle Aydın'da rüzgar nerdeyse hiç esmeyecek. İzmir'in Ağustos ayı sıcaklık rekoru 12 Ağustos 2002'de 43.0 derece.

    Adana'da Çarşamba ve Perşembe günleri sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Sonraki günler de hep sıcak; fakat Çarşamba ve Perşembe günleri risk daha yüksek. Saat 10 - 16 arası dışarı çıkılmamalı ve bol su tüketilmeli.

    İstanbul'da Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri Kilyos, Şile ve Ağva'ya gidilmemeli. Rüzgar kuvvetli. Pazar ve Pazartesi gidilebilir. Özellikle Pazartesi günü çok bunaltıcı olacak. Yaprak kımıldamayacak.

    Edremit, Altınoluk, Gömeç, Ezine, Burhaniye, Ayvacık ve Ayvalık tatil için uygun olmaya devam edecek. Ufukta Fırtına yok. Perşembe, Cuma ve Cumartesi rüzgar biraz hızlı, sadece Ezine ve Ayvacık tarafında kuvvetli esecek...

        İL İL HAVA DURUMU

        ANKARA 18°C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR 16°C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA 20°C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        YOZGAT 14°C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        ADANA 24°C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA 27°C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY 25°C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA 20°C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ 24°C, 42°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR 24°C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        KÜTAHYA 15°C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA 23°C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

            BURSA 19°C, 37°C

            Az bulutlu ve açık

            EDİRNE 22°C, 37°C

            Az bulutlu ve açık

            İSTANBUL 21°C, 31°C

            Az bulutlu ve açık

            KOCAELİ 20°C, 35°C

            Az bulutlu ve açık
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            Haberler Haberler O tarihlere dikkat! Yaprak kımıldamayacak! 28 Temmuz Meteoroloji hava durumu: Gölgede 46 DERECE! Risk büyüyor!
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