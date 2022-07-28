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    • Haberler
    • 28.07.2022 16:06
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    • 28.07.2022 16:09
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    Ekonomide resesyon ne anlama gelir? Resesyon olursa ne olur?

    Küresel piyasalar, resesyon endişesiyle hareket etmeye başladı. ABD ekonomisindeki kötü gidişat devam ediyor. ABD ekonomisi İkinci çeyrekte yüzde 0,9 daraldı. Üst üste küçülen ABD teknik olarak resesyona girdi. Peki, Resesyon ne demek? Ekonomide resesyon ne anlama gelir? Resesyon olursa ne olur?

    takvim.com.tr
    Resesyon ne demek? Ekonomide resesyon ne anlama gelir?

    Resesyon hakkında aramalar hız kazandı. Dünya ekonomilerinde gittikçe artan resesyon endişesi riski varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda vatandaşlar ve ekonomiyi yakından takip edenler, "Resesyon ne demek? Ekonomide resesyon ne anlama gelir? Resesyon olursa ne olur?" soruları merak edildi. İşte piyasalarla ilgili son gelişmeler...

    Resesyon Nedir?

    Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklaması, negatif anlamda istikrarlı bir konjonktür dalgasında doruğu izleyen reel ekonomik faaliyet düzeyinde ılımlı daralma aşamasıdır. Ekonomideki daralma ılımlı değil şiddetli olursa buna depresyon denmektedir.

    ÜLKE EKONOMİLERİ NEDEN RESESYONA GİRER?

    Ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına inmesi,

    Kişibaşına düşen milli gelirin durağan ve gerileyen haline dönüşmesi,

    İşsizliğin artması,

    Ekonomik faaliyetlerin duraklaması ve gerilemesi,

    Üretim faaliyetlerinin düşmesi, gibi sonuçla ülkelerin resesyona girmelerindeki en temel sebepleri oluşturur.

    Resesyon, makro ekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurtiçi hasılanın(GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyodda arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Uzun bir resesyon ekonomik çöküş olarak nitelendirilir.

    Durgunlukla mücadelede kamu harcamaları siyaseti, ekonominin tam çalışma düzeyinde balansa kavuşabilmesi için özel harcamalardaki yetersizliklerin, kamu harcamaları ile giderilmesi neticesini doğurmaktadır. Bu tür bir politika ile milli gelir düzeyinin düşmesi önlenmiş, özel sektör harcamalarının azalmasına mani olunmuş ve ekonomideki daraltıcı güçler ortadan kaldırılmaya çalışılarak genişleme sürecine sokulmuş olacaktır.

    Durgunlukla mücadelede, kamu harcamalarını aynı düzede bırakarak vergileri azaltma yoluna gidilebilmektedir. Vergileri azaltma politikasının etkinliği için verginin konusunun geniş olması gerekir ki vergi indirimlerinden daha çok kişi istifade ederek, kullanılabilir gelir artarak kişilerin tüketim ve yatırım harcamalarında artış sağlanabilecektir.

        RESESYON KRİZİ

        Son dakika haberleri.... ABD ekonomisindeki daralma devam ediyor. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6'lık daralma gösteren ABD İkinci çeyrekte de yüzde 0,9 daraldı.

        ABD EKONOMİSİ RESESYONA GİRDİ

        ABD üst üste küçülerek teknik olarak resesyona girdi.

        RESESYONUN KONUŞULMADIĞI TEK ÜLKE TÜRKİYE

        Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun "Enflasyon Raporu 2022-III" sunumunda konuştu. Kavcıoğlu, "Türkiye ekonomisi 2004 yılından bu yana ilk defa ve üst üste cari fazla vermiştir. Türkiye ekonomisi üretim, ihracat ve istihdamı artırmayı merkeze alan bir yapısal dönüşüm sürecindedir." ifadelerini kullandı.

        Kavcıoğlu, "Resesyonun konuşulmadığı tek ülkeyiz. Enflasyon bütün dünyanın sorunu, bizim de çok büyük sorunumuz. Merkez Bankasının, hükümetimizle, paydaşlarla yoğun çalışma içinde olduğu bir konu. Kısa süre içinde, atalet haline getirmeden inşallah çözerek vatandaşa yansımasını minimum seviyeye indirmiş olacağız." dedi.
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