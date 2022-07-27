Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 27.07.2022 10:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.07.2022 10:04
    ABONE OL

    Temmuz Sağlık Bakanlığı PBS kura sonuçları - isim listesi! Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası...

    Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. Yayınlanan duyuruda, "Başvuruların değerlendirme sonuçları ve 01.07.2022 tarihine kadar hesaplanmış hizmet puanları PBS üzerinden ilan edilmiştir. PBS üzerinden 27.07.2021 tarihi saat 18:00'e kadar itirazlar alınacaktır. İtirazlarla ilgili duyuru için tıklayınız." denildi. Peki, 26 Temmuz Sağlık Bakanlığı PBS kura sonuçları - isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası ne zaman? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası ne zaman?

    Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası ne zaman? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Başvurular; 23 Haziran 2022 -29 Haziran 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Şimdi gözler kura sonuçlarına çevrildi. İşte son gelişmeler...

    SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU...

    Başvurular; 23 Haziran 2022 Perşembe- 29 Haziran 2022 Çarşamba Saat 18:00'e kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak alınmıştı. Başvurular sona erdi.

    SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kurası 2 Ağustos'ta noter huzurunda yapılacak.

    İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU!

    Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan duyuru şu şekilde:

    2022 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası

    Başvuruların değerlendirme sonuçları ve 01.07.2022 tarihine kadar hesaplanmış hizmet puanları PBS üzerinden ilan edilmiştir. PBS üzerinden 27.07.2021 tarihi saat 18:00'e kadar itirazlar alınacaktır.

        *Stratejik (Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş tabibi ve Eczacı unvanı) personel halen çalıştıkları kadro unvan ve branşında açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.
        *Diğer sağlık personeli ise Ek-1 ' de yer alan tabloda halen çalıştıkları unvan ve branşlarının karşısında yer alan unvan ve branşta açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.

        2022 YILI HAZİRAN DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI TAKVİMİ
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kur Korumalı Mevduat sisteminde flaş gelişme!
        Haberler Haberler Temmuz Sağlık Bakanlığı PBS kura sonuçları - isim listesi! Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası...
            SON DAKİKA