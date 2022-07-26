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    • Haberler
    • 26.07.2022 09:03
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    • 26.07.2022 09:03
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    AUGİS görevli ücretleri kaç TL? 2022 AUGİS AÖF sınav gözetmeni nasıl olunur?

    Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan sınavlarda görevli olarak yer almak isteyen adayların elde edecekleri ücret belli oldu. Peki, AUGİS sınav ücretleri 2022 ne kadar, görevli ücretleri kaç TL?

    takvim.com.tr
    AUGİS sınav ücretleri 2022 ne kadar? AUGİS görevli ücretleri kaç TL?

    AUGİS sınav ücretleri ile ilgili detaylar netleşti. Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi ücretleri ile ilgili beklenen duyuru geldi. Peki, AUGİS sınav ücretleri 2022 ne kadar, görevli ücretleri kaç TL?

    13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak yaz okulu sınavlarında görev almak isteyen kişilerin talepleri toplanmaya başlandı.

    Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru işlemlerini yapan adaylar belirlenen alanlarda görevli olacaklar. AUGİS başvuru işlemleri ise 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar sürecek.

        AUGİS SINAV ÜCRETLERİ 2022

        AUGİS sınav ücretleri ise 170 ile 280 lira arasında değişecek. Yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre AÖF Salon Başkanı 200 TL, Bina Sorumlusu 280 TL, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı 230 TL, Gözetmen ise 170 TL görev ücreti alacak.

        AÖF SINAV GÖZETMENİ NASIL OLUNUR?


        Kimlik numaranız ve Cep Şifreniz ile sisteme giriş yapınız, Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden sınavlara, AÖF Merkezinin yapmış olduğu ilgili tarihlerdeki sınavlara tıklayarak SINAV -> BAŞVURU YAP -> SINAVA GİRİŞ işlemlerinden geçerek sınavlarda görev almaya hak kazanmış olmaktasınız.
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        Haberler Haberler AUGİS görevli ücretleri kaç TL? 2022 AUGİS AÖF sınav gözetmeni nasıl olunur?
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