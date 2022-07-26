AUGİS görevli ücretleri kaç TL? 2022 AUGİS AÖF sınav gözetmeni nasıl olunur?

AUGİS sınav ücretleri ile ilgili detaylar netleşti. Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi ücretleri ile ilgili beklenen duyuru geldi. Peki, AUGİS sınav ücretleri 2022 ne kadar, görevli ücretleri kaç TL?
13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak yaz okulu sınavlarında görev almak isteyen kişilerin talepleri toplanmaya başlandı.
Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru işlemlerini yapan adaylar belirlenen alanlarda görevli olacaklar. AUGİS başvuru işlemleri ise 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar sürecek.