AUGİS görevli ücretleri kaç TL? 2022 AUGİS AÖF sınav gözetmeni nasıl olunur?

AUGİS sınav ücretleri ile ilgili detaylar netleşti. Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi ücretleri ile ilgili beklenen duyuru geldi. Peki, AUGİS sınav ücretleri 2022 ne kadar, görevli ücretleri kaç TL?