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    • Haberler
    • 25.07.2022 16:20
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    • 25.07.2022 16:23
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    Cem Muhammet Acar kimdir, kaç yaşında? Cem Muhammet Acar kaç kiloya düştü, eski hali nasıl? Annesi yaşıyor mu, kim? Yasemin Acar ne dedi?

    Türkiye çöp skandalını konuşuyor. Aylarca kira ödemediği için mahkemelik olan kiracı tüm uyarılara rağmen evden çıkmayınca çilingir yardımı ile içeriye giren ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Odada 1 yıl kilitli kaldığı ortaya çıkan 9 yaşındaki Cem Muhammet Acar ülkenin gündemine oturdu. Cem Muhammet Acar'ın 1 yıl boyunca teyzesi tarafından alıkonulduğu öğrenildi. Peki Cem Muhammet Acar kimdir, kaç yaşında? Cem Muhammet annesi yaşıyor mu, kim? Yasemin Acar ne dedi? İşte ifadesi...

    CEM MUHAMMET ACAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Cem Muhammet Acar kimdir, kaç yaşında? Cem Muhammet annesi yaşıyor mu, kim? Yasemin Acar ne dedi? soruları gündemde yer alıyor. Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dairesinde yaşayan kadın kira ödemeyince olay mahkemeye taşındı. Gerçek de mahkeme sayesinde ortaya çıktı. Mahkeme evin tahliyesine karar verince icra ekibi dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Küçük çocuğu odada yarı baygın halde bulan ekipler hemen ambulans ve polise haber verdi. Türkiye'nin konuştuğu Cem Muhammet Acar olayında annenin ifadesi ortaya çıktı. İşte Cem Muhammet Acar'ın son hali ve Yasemin Acar'ın ifadesi...

    CEM MUHAMMET ACAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Çöv evden çıkan mucize! Ev sahibi Aydın S., 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A. ile anlaştı ve evini kiraya verdi. Kamuran Pınar A., oturmaya başladığı günden bu yana hiç kira ödemeyince ev sahibi avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu.

    Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Kamuran Pınar A. katılmadı. Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.'ya tebligat gönderdi.

    Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliyesi edilmesini kararlaştırıldı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasının ardından ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı. Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar A., mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    ÇÖP EVDEN 'ÇOCUK' ÇIKTI

    Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

    ÇÖP EVDEN ÇIKARILDI, BÖYLE SESLENDİ: ÇEKMEYİN

    Apartmanın karşısındaki iş yerinde çalışan Gülsen Yumuşak, Cem Muhammet'in çöp evden çıkarıldığı anlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumuşak şöyle konuştu:

    Çocuğun durumu çok kötüydü. Kocaman bir kafa, tırnakları kocaman, bir kemiğin üstünde deri var, et diye bir şey yok çocukta. 'Çekmeyin' dedi çünkü ambulansa binerken fotoğrafı çekilecekti. Konuşabildi yani.

    ÇOCUK YEĞENİ

    Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar A.'ya ulaşamadı. Çocuğun Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli bir odada tuttuğu belirlendi. Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınırken, yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

    TEYZE'NİN İLK İFADESİ: ANNESİ ÇOCUĞU İSTEMEDİ

    Emniyette susma hakkını kullanan Kamuran Pınar A. savcılıktaki ifadesinde, annesi istemediği için yeğenine kendisinin baktığını söyledi. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinden boşandığı ve 1 çocuğunun bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A. ifadesinde, "Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum" dedi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kamuran Pınar A., savcılık talimatıyla 'Çocuğa eziyet' suçlamasıyla bir kez daha gözaltına alındı.

        ANNE YASEMİN ACAR KİMDİR? İLK KEZ KONUŞTU: SÜREKLİ YEMEK İSTİYOR

        Soruşturma sürerken, Cem Muhammet A. Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi. Bursa'ya gelerek savcılık kararıyla çocuğunu teslim alan anne Yasemin A., Antalya'ya dönerken, DHA muhabirine yaşadıklarını anlattı, Sosyal Hizmetler görevlilerinin kendisini uyararak çocuğuna yaşadıklarıyla ilgili soru sormamasını söylediklerini belirtti. Cem'in pedagog desteği alacağını söyleyen anne, yemek yememeye ve hareketsiz kalmaya bağlı olarak da oğlunun kaslarında zayıflama olduğunu söyledi. Yasemin A., "Yürürken zorlanıyor. Bacakları çok güçsüz. Şu anda çok aç. Sürekli yemek istiyor. Ancak doktor azar azar yemesi gerektiğini söyledi. Protein ağırlıklı beslenecek. Özel bir beslenme programı uygulanacak" dedi.

        'HİÇ OKULA GİTMEDİ'

        Yasemin A. eşi ile şiddet gördüğü için boşandıktan sonra, çocuğunu 19 aylıkken bakması için annesine bırakarak, Antalya'ya çalışmaya gittiğini belirtti. El Sanatları öğretmeni olduğunu belirten Yasemin A., o süreci şu sözlerle anlattı:

        "Antalya'da çalışıp, düzenimi kurduktan sonra çocuğumu yanıma alacaktım. Annem ve oğlumla her gün telefonda konuşuyordum. Belirli aralıklarla Bursa'ya gelerek oğlumu görüyordum. Çok zeki bir çocuktu. Daha 10 aylıkken çatal kullanarak yemek yiyordu. 3 yıl önce annem kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Hem annemin cenazesine katılmak hem de oğlumu almak için Bursa'ya geldim. Kardeşim Kamuran Pınar A., cenaze törenindeyken çocuğumu kaçırdı. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunup, arama kararı çıkarttırdım. Ancak araya pandemi dönemi nedeniyle yasaklar girdiği için Bursa'ya gelemedim. Kardeşimin belirli bir adresi olmadığı için de kendisine ulaşamadım. 3 yıldır çocuğumu bırakın görmeyi, sesini bile duyamıyordum. İşin acı tarafı çok sezi ve akıllı olan oğlum hiç okula gitmedi. Okuma ve yazma bilmiyor."

        'KENDİ KIZINI DA BABASINDAN KAÇIRDI'

        Kız kardeşi Kamuran Pınar A.'nın psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Yasemin A., kardeşinin 15 yaşındaki kızı Esra Zeynep A.'yı da 1,5 yaşındayken babasından kaçırdığını ve yıllarca babasının da çocuğuna ulaşmak için uğraştığını öne sürdü.

        ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINDA

        Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün yaptığı araştırma sonrası Kamuran Pınar A.'nın kızı Esra Zeynep A. Bursa'da, Yasemin A.'nın oğlu Cem Muhammet A. ise Antalya'da annesinin yanından alınarak koruma altında tutulması için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine teslim edildi.

        TEYZENİN SON İFADESİ ŞOKE ETTİ

        Kamuran Pınar A. emniyetteki verdiği ifadede şu cümleleri kullandı:

        "Yeğenim Cem Muhammet A.'ya 18 aylıktan bugüne kadar annemle birlikte biz baktık. Annem 2020 yılında öldükten sonra ben bakmaya başladım. Kardeşim Yasemin A. (38), annemin vefatından sonra çocuğunu alıkoyduğuma dair şikayette bulundu. Cem de bunu duyunca bizimle irtibatı kesti. Yemek yemiyor, temizliği kabul etmiyordu. Son 4 ayda bu hale geldi. Ben de etrafa zarar vermesin ve kaçmasın diye kapıyı kilitledim."

        Anne Yasemin A.'nın Antalya'da özel bir markette çalıştığı öğrenilirken, yeğenini alıkoyan teyzenin ise 4 aydır işsiz olduğu ortaya çıktı. Alıkoyan teyzenin eşinin ise güvenlik görevlisi olduğu belirtildi.

        CEM MUHAMMET'İN SON FOTOĞRAFI

        Cem Muhammet A., çöp evden kurtarılıp, hastanedeki tedavisinin bitmesinin ardından Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince berbere götürülüp, saçları kestirildi. Duş aldırılıp, temizlendi, tırnakları da kesildi. Cem Muhammet A.'nın, dün Antalya'da annesine teslim edildikten sonra ilk olarak ondan kuruyemiş ve çikolata istediği öğrenildi. Cem Muhammet A.'nın kuruyemiş yerken de fotoğrafları ortaya çıktı.
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        Haberler Haberler Cem Muhammet Acar kimdir, kaç yaşında? Cem Muhammet Acar kaç kiloya düştü, eski hali nasıl? Annesi yaşıyor mu, kim? Yasemin Acar ne dedi?
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