Cem Muhammet Acar kimdir, kaç yaşında? Cem Muhammet Acar kaç kiloya düştü, eski hali nasıl? Annesi yaşıyor mu, kim? Yasemin Acar ne dedi?

Cem Muhammet Acar kimdir, kaç yaşında? Cem Muhammet annesi yaşıyor mu, kim? Yasemin Acar ne dedi? soruları gündemde yer alıyor. Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dairesinde yaşayan kadın kira ödemeyince olay mahkemeye taşındı. Gerçek de mahkeme sayesinde ortaya çıktı. Mahkeme evin tahliyesine karar verince icra ekibi dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Küçük çocuğu odada yarı baygın halde bulan ekipler hemen ambulans ve polise haber verdi. Türkiye'nin konuştuğu Cem Muhammet Acar olayında annenin ifadesi ortaya çıktı. İşte Cem Muhammet Acar'ın son hali ve Yasemin Acar'ın ifadesi...
CEM MUHAMMET ACAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Çöv evden çıkan mucize! Ev sahibi Aydın S., 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A. ile anlaştı ve evini kiraya verdi. Kamuran Pınar A., oturmaya başladığı günden bu yana hiç kira ödemeyince ev sahibi avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu.
Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Kamuran Pınar A. katılmadı. Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.'ya tebligat gönderdi.
Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliyesi edilmesini kararlaştırıldı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasının ardından ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı. Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar A., mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
ÇÖP EVDEN 'ÇOCUK' ÇIKTI
Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.
ÇÖP EVDEN ÇIKARILDI, BÖYLE SESLENDİ: ÇEKMEYİN
Apartmanın karşısındaki iş yerinde çalışan Gülsen Yumuşak, Cem Muhammet'in çöp evden çıkarıldığı anlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumuşak şöyle konuştu:
Çocuğun durumu çok kötüydü. Kocaman bir kafa, tırnakları kocaman, bir kemiğin üstünde deri var, et diye bir şey yok çocukta. 'Çekmeyin' dedi çünkü ambulansa binerken fotoğrafı çekilecekti. Konuşabildi yani.
ÇOCUK YEĞENİ
Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar A.'ya ulaşamadı. Çocuğun Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli bir odada tuttuğu belirlendi. Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınırken, yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
TEYZE'NİN İLK İFADESİ: ANNESİ ÇOCUĞU İSTEMEDİ
Emniyette susma hakkını kullanan Kamuran Pınar A. savcılıktaki ifadesinde, annesi istemediği için yeğenine kendisinin baktığını söyledi. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinden boşandığı ve 1 çocuğunun bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A. ifadesinde, "Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum" dedi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kamuran Pınar A., savcılık talimatıyla 'Çocuğa eziyet' suçlamasıyla bir kez daha gözaltına alındı.