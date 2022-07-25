Cem Muhammet Acar kimdir, kaç yaşında? Cem Muhammet Acar kaç kiloya düştü, eski hali nasıl? Annesi yaşıyor mu, kim? Yasemin Acar ne dedi?

ÇÖP EVDEN ÇIKARILDI, BÖYLE SESLENDİ: ÇEKMEYİN

Apartmanın karşısındaki iş yerinde çalışan Gülsen Yumuşak, Cem Muhammet'in çöp evden çıkarıldığı anlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumuşak şöyle konuştu:

Çocuğun durumu çok kötüydü. Kocaman bir kafa, tırnakları kocaman, bir kemiğin üstünde deri var, et diye bir şey yok çocukta. 'Çekmeyin' dedi çünkü ambulansa binerken fotoğrafı çekilecekti. Konuşabildi yani.

ÇOCUK YEĞENİ

Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar A.'ya ulaşamadı. Çocuğun Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli bir odada tuttuğu belirlendi. Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınırken, yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

TEYZE'NİN İLK İFADESİ: ANNESİ ÇOCUĞU İSTEMEDİ

Emniyette susma hakkını kullanan Kamuran Pınar A. savcılıktaki ifadesinde, annesi istemediği için yeğenine kendisinin baktığını söyledi. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinden boşandığı ve 1 çocuğunun bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A. ifadesinde, "Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum" dedi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kamuran Pınar A., savcılık talimatıyla 'Çocuğa eziyet' suçlamasıyla bir kez daha gözaltına alındı.