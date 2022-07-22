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    • Haberler
    • 23.07.2022 09:46
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    • 23.07.2022 09:46
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    Vahhabilik ne zaman kuruldu? Vahabi ne demek, vahhabilik nedir?

    'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Kuveytli Vehhabi 'şeyh'i Osman El Hamis'in Sakarya'da camide vaaz vermesi üzerine Diyanet'i uyarmıştı. Cübbeli Ahmet sosyal medya üzerinden "Diyanet'i, vehhabileri konuşturmama hususunda uyarıyorum. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklardır" demişti. Diyanet tarafından konuyla ilgili yanıt geldi. İşte vahhabilik nedir sorusuna cevaplar ve konu hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Vahabi ne demek, vahhabilik nedir? Vahhabilik ne zaman kuruldu?

    'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün 'iç savaşa destek vermiş olacaklar' diyerek seslendiği Diyanet İşleri Başkanlığından 'Selefi-Vahhabi' yanıtı geldi. Peki, Vahabi ne demek, vahhabilik nedir, İtikat, Selefi-Vahhabi'nin anlamı ne? İşte merak edilenler...

    DİYANET'İN CÜBBELİ YANITI

    Diyanet İşleri Başkanlığı, başkanlığı "Selefi-Vehhabi fikir akımlarının Türkiye'de yaygınlaşmasına hizmet etmek"le suçlayan haber ve paylaşımlarla ilgili bir açıklama yaptı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, başkanlığın, Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye çizgisinde sahih din anlayışını şiar edindiği, din eğitimini ve irşat hizmetlerini bu çizgiden taviz vermeden yürütmenin gayreti içerisinde ilkeleri sarih ve duruşu maruf bir kurum olduğu belirtildi.

    Diyanetin ilim geleneğinden aldığı müstesna mirasla bugünün insanı ve gelecek nesiller için İslam'ın ana kaynaklarından beslenen sağlam bir itikadi ve ahlaki zeminin oluşması yolunda çalışmalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, "Başkanlığımız, başta cami ve Kur'an kurslarımız olmak üzere hizmet verdiği her alanda sağduyulu ve tutarlı bir üslupla din hizmeti yürütmektedir." ifadesi kullanıldı.

    Başkanlığın zahiri, parçacı, ayrıştırıcı ve tekfir edici yorumlarla gelişen ve İslam'ın rahmet dini olduğu gerçeğini göz ardı eden yaklaşımların bilhassa gençleri ve geleceği tehdit ettiğine dair yayınları ve üst düzey açıklamaları olduğu belirtilen açıklamada, "İfrat ve tefritten uzak, sade ve mutedil bir dini hayata rehberlik etmek, her türlü din istismarına ve fitne ateşine karşı müteyakkız davranarak toplumumuzu bilinçlendirmek, Diyanet İşleri Başkanlığımızın vazgeçilmez görevidir." Denildi.

        VAHHABİLİK NEDİR, NE DEMEK?

        Vehhabîlik, ya da Vahhabizm, İslam'a bağlı Sünni-Hanbelî mezhebinin bir altkolu olan ve 18'inci asırda Muhammed ibn Abd al-Wahhab tarafından başlatılmış fikir akımıdır.

        VAHHABİLİK NEYE İNANIR?

        Vahhabiliğin din anlayışı, Muhammed bin Abdülvahhab'ın üzerinde önemle durduğu tevhid (Allah'ın birlenmesi) konusundaki yorumu çevresinde toplanır. Muhammed bin Abdülvahhab'a göre tevhid, kullukta Allah'ı bir tanımaktır.

        İTİKAT SİSTEMİ NEDİR?

        Vahhabiliğin din anlayışı, Muhammed bin Abdülvahhab'ın üzerinde önemle durduğu tevhid (Allah'ın birlenmesi) konusundaki yorumu çevresinde toplanır.

        Muhammed bin Abdülvahhab'a göre tevhid, kullukta Allah'ı bir tanımaktır. Tevhid kelimesini (Lâ ilâhe illallâh) söylemek Allah'tan başka tapınılan şeyleri tanıdıkça bir anlam taşımaz. Allah kalple, dille ve davranışlarla birlenmelidir. Bunlardan birisinin eksik olması durumunda kişi Müslüman olamaz. Tevhid üçe ayrılır. İlki, Allah'ı isim ve sıfatlarında birlemek (tevhid-i esma ve sıfat), ikincisi Allah'ı Rabb'lıkta birlemek (tevhid-i rububiyet), üçüncüsü de Allah'ı ilahlığında birlemektir (tevhid-i uluhiya). Allah'ı bu üç biçimde birleme, ancak amellerle mümkündür. Buna göre Kur'an ve Sünnetin dışında emir ve yasak tanımamak, İslâm Peygamberi'nin döneminde bulunmayan şeyleri ve tevessülü terk ederek Allah'ı birlemek gerekir. Bu tevhide ameli tevhid denir. Herhangi bir hüküm koyucu tanımak, Allah'tan başkasından yardım dilemek, Peygamber için bile olsa, Allah dışındaki bir varlık için kurban kesmek, adakta bulunmak kişiyi küfre düşürür, can ve mal dokunulmazlığını ortadan kaldırır.
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