💹 21 Temmuz 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? MERKEZ BANKASI faiz kararı: Faiz düştü mü, yükseldi mi, sabit mi kaldı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı. Yılın yedinci faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası bu ay da faiz kararında farklılığa gitmedi ve yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu.
21 TEMMUZ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayından bu yana yüzde 14 olan politika faizini bu ay da sabit tuttu.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?
Merkez Bankasının bugün gerçekleştirilecek olan toplantısında faiz arttırımına gidilmesi beklenmiyor. 14 olan politika faizinin bugünkü toplantı sonunda da sabit bırakılması bekleniyor.