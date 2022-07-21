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    • Haberler
    • 21.07.2022 14:01
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    • 21.07.2022 14:01
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    💹 21 Temmuz 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? MERKEZ BANKASI faiz kararı: Faiz düştü mü, yükseldi mi, sabit mi kaldı?

    Piyasaların merakla beklediği Merkez'in faiz kararında beklenen gün geldi. En sık aratılanlar arasında ise Merkez Bankası faiz kararı ne olacak sorusu yer alıyor. TCMB Temmuz 2022 faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası politika faizini %14’te sabit tuttu.

    takvim.com.tr
    💹 Merkez Bankası 21 Temmuz 2022 faiz kararı ne oldu?

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı. Yılın yedinci faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası bu ay da faiz kararında farklılığa gitmedi ve yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu.

    21 TEMMUZ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayından bu yana yüzde 14 olan politika faizini bu ay da sabit tuttu.

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?


    Merkez Bankasının bugün gerçekleştirilecek olan toplantısında faiz arttırımına gidilmesi beklenmiyor. 14 olan politika faizinin bugünkü toplantı sonunda da sabit bırakılması bekleniyor.

        SON TOPLANTIDA HANGİ KARAR ALINMIŞTI?

        Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan son toplantıda politika faizi yüzde 14'te sabit tutuldu.

        Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik risklerin yılın ilk yarısında olumsuz yönde gerçekleştiği, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olduğu belirtildi.
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        Haberler Haberler 💹 21 Temmuz 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? MERKEZ BANKASI faiz kararı: Faiz düştü mü, yükseldi mi, sabit mi kaldı?
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