💹 21 Temmuz 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? MERKEZ BANKASI faiz kararı: Faiz düştü mü, yükseldi mi, sabit mi kaldı?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı. Yılın yedinci faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası bu ay da faiz kararında farklılığa gitmedi ve yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu.