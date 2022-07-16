Gadir Hum Bayramı nedir, kimler kutlar, neler yapılır? Gadir Hum Bayramı ne zaman? 2022 Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları resimli

2022 GADİR HUM BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

Yılın en güzel günlerinden bayramımız mübarek olsun darısı her seneye inşallah #GadirHum

Bayramlarımızın daim, kazanlarımızın her zaman kaynaması dileği ile.. #GadirHum

En büyük bayramımız olan #GadirHum Bayramımız mübarek olsun. Bu güzel dünyada, bu özel coğrafyada birlik, beraberlik, kardeşlik ve de barış içinde nice senelere.

Tüm Alevi arkadaşlarımın dostlarımın Gadir Hum Bayramı'nı kutluyor; sağlık huzur ve esenlik içinde, birlik beraberlik ve kardeşliğimizin ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum.Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların herkesten uzak, dualarımızın kabul olması dileğiyle. #GadirHum bayramı kutlu olsun Birlik ve kardeşlik içinde sağlıklı ve huzurlu daha nice bayramlara