Gadir Hum Bayramı nedir, kimler kutlar, neler yapılır? Gadir Hum Bayramı ne zaman? 2022 Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları resimli

Gadir Hum Bayramı Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü "Gadir Hum Bayramı" olarak kutlanıyor. Kurban Bayramı ile benzerlikler gösteren bu bayramda bayramlaşma ve kurban kesme işlemi uygulanıyor. 2022 yılında Gadir Hum Bayramı'nın ne zaman kutlanacağı araştırma konusu oldu. Peki Gadir Hum Bayramı ne zaman? Gadir Hum Bayramı nedir? 2022 Gadir Hum Bayramı kutlama mesajlarıGadir Hum Bayramı ne zaman? Gadir Hum Bayramı nedir? İşte yanıtları ve 2022 Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları...
GADİR HUM BAYRAMI NE ZAMAN?
Gadir Hum Bayramı 2022 yılında 16 Temmuz akşamı başlayıp ve 17 Temmuz 2022 Pazar akşamına kadar devam edecek.
GADİR HUM BAYRAMI NEDİR, KİMLER KUTLAR?
"Gadir-i Hum Bayramı" Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak biliniyor. Ali el-Mûrtezâ'nın Muhammed peygamber tarafından "Velâyet" makâmına atandığına (halef ilan ettiğine) inanılan bu gün, Şii müslümanlar tarafından Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü "Gadir Hum Bayramı" olarak kutlanıyor.
GADİR HUM BAYRAMI'NDA NE YAPILIR? GELENEKLERİ
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu günde sabahın erken saatlerinde türbelere akın eden vatandaşlar buralarda kurban keserek, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen güne özel yemeği hazırlıyor.
Herkesin bir parça katkı sunduğu "Hirisi" başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtılır.