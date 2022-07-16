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    • Haberler
    • 17.07.2022 13:12
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    • 17.07.2022 13:12
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    Gadir Hum Bayramı nedir, kimler kutlar, neler yapılır? Gadir Hum Bayramı ne zaman? 2022 Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları resimli

    Gadir Hum Bayramı için geri sayım sona erdi. Kurban Bayramı'nı geride bırakırken Gadir Hum Bayramı'nın ne zaman kutlanacağı merak edildi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak bilinen Gadir Hum Bayramı'nda kurban kesilerek "Hirise" adı verilen buğday ve etten oluşan yemek hazırlanıyor ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Peki Gadir Hum Bayramı ne zaman? Gadir Hum Bayramı nedir, gelenekleri nelerdir? 2022 Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları...

    Gadir Hum Bayramı ne zaman?

    Gadir Hum Bayramı Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü "Gadir Hum Bayramı" olarak kutlanıyor. Kurban Bayramı ile benzerlikler gösteren bu bayramda bayramlaşma ve kurban kesme işlemi uygulanıyor. 2022 yılında Gadir Hum Bayramı'nın ne zaman kutlanacağı araştırma konusu oldu. Peki Gadir Hum Bayramı ne zaman? Gadir Hum Bayramı nedir? 2022 Gadir Hum Bayramı kutlama mesajlarıGadir Hum Bayramı ne zaman? Gadir Hum Bayramı nedir? İşte yanıtları ve 2022 Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları...

    GADİR HUM BAYRAMI NE ZAMAN?

    Gadir Hum Bayramı 2022 yılında 16 Temmuz akşamı başlayıp ve 17 Temmuz 2022 Pazar akşamına kadar devam edecek.

    GADİR HUM BAYRAMI NEDİR, KİMLER KUTLAR?

    "Gadir-i Hum Bayramı" Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak biliniyor. Ali el-Mûrtezâ'nın Muhammed peygamber tarafından "Velâyet" makâmına atandığına (halef ilan ettiğine) inanılan bu gün, Şii müslümanlar tarafından Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü "Gadir Hum Bayramı" olarak kutlanıyor.

    GADİR HUM BAYRAMI'NDA NE YAPILIR? GELENEKLERİ

    Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu günde sabahın erken saatlerinde türbelere akın eden vatandaşlar buralarda kurban keserek, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen güne özel yemeği hazırlıyor.

    Herkesin bir parça katkı sunduğu "Hirisi" başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtılır.

        2022 GADİR HUM BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

        Yılın en güzel günlerinden bayramımız mübarek olsun darısı her seneye inşallah #GadirHum

        Bayramlarımızın daim, kazanlarımızın her zaman kaynaması dileği ile.. #GadirHum

        En büyük bayramımız olan #GadirHum Bayramımız mübarek olsun. Bu güzel dünyada, bu özel coğrafyada birlik, beraberlik, kardeşlik ve de barış içinde nice senelere.

        Tüm Alevi arkadaşlarımın dostlarımın Gadir Hum Bayramı'nı kutluyor; sağlık huzur ve esenlik içinde, birlik beraberlik ve kardeşliğimizin ilelebet payidar olmasını temenni ediyorum.Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların herkesten uzak, dualarımızın kabul olması dileğiyle. #GadirHum bayramı kutlu olsun Birlik ve kardeşlik içinde sağlıklı ve huzurlu daha nice bayramlara
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        Haberler Haberler Gadir Hum Bayramı nedir, kimler kutlar, neler yapılır? Gadir Hum Bayramı ne zaman? 2022 Gadir Hum Bayramı kutlama mesajları resimli
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