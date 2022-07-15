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    • Haberler
    • 15.07.2022 14:11
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    • 15.07.2022 14:11
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    BUGÜN hastaneler açık mı? Hastaneler ne zaman açılıyor? 2022 Hastanelerin ve polikliniklerin çalışma durumu

    Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Bu kapsamda bir çok kurum ve kuruluş 9 günlük tatile girdi. Hastanelerde doktorların izinli olması nedeniyle vatandaşlar hastanelerin ve polikliniklerin çalışma durumunu merak ediyor. Peki BUGÜN hastaneler açık mı? Hastaneler ne zaman açılıyor?

    BUGÜN HASTANELER AÇIK MI? HASTANELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla da acil dışında hastaneler hizmet veremedi. Hal böyle olunca hastanelere randevu almak isteyenler Hastanelerin ve polikliniklerin çalışma durumunu araştırmaya başladı. Peki BUGÜN hastaneler açık mı? Hastaneler ne zaman açılıyor?

    BUGÜN HASTANELER AÇIK MI?

    Kurban Bayramı 9 Temmuz'da başlayıp 12 Temmuz'da sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Bu kapsamda kurum ve kuruluşlar, 18 Temmuz 2022 Pazartesi gününe kadar hizmet veremeyecek. Bu nedenle hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları, 18 Temmuz Pazartesi hizmet vermeye başlayacak.

    Öte yandan hastanelerin acil bölümleri ise tatil boyunca hasta kabulüne devam edecek.

    BUGÜN ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

    Eczaneler, resmi tatil günlerinde ve pazar günleri nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. Kurban Bayramı süresince kapalı olan eczaneler, 15 Temmuzda da çalışmayacak.
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    Haberler Haberler BUGÜN hastaneler açık mı? Hastaneler ne zaman açılıyor? 2022 Hastanelerin ve polikliniklerin çalışma durumu
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