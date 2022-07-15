BUGÜN hastaneler açık mı? Hastaneler ne zaman açılıyor? 2022 Hastanelerin ve polikliniklerin çalışma durumu

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatillerimiz arasında yer alıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla da acil dışında hastaneler hizmet veremedi. Hal böyle olunca hastanelere randevu almak isteyenler Hastanelerin ve polikliniklerin çalışma durumunu araştırmaya başladı. Peki BUGÜN hastaneler açık mı? Hastaneler ne zaman açılıyor?