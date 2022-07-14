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    • Haberler
    • 14.07.2022 16:48
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    • 14.07.2022 16:48
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    15 Temmuz resmi tatil mi, bankalar açık mı 2022? PTT, kargolar nöbetçi noter, eczaneler çalışıyor mu?

    Özellikle çalışan vatandaşlar ise 15 Temmuz resmi tatil mi, idari tatil mi öğrenmek istiyor. Peki,15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz eczaneler, banakalar açık mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    15 Temmuz resmi tatil mi, bankalar açık mı 2022? PTT, kargolar nöbetçi noter, eczaneler çalışıyor mu?

    Özellikle çalışan vatandaşlar ise 15 Temmuz resmi tatil mi, idari tatil mi öğrenmek istiyor. 15 Temmuz resmi tatil mi sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, İDARİ TATİL Mİ?

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil oluyor.

    15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle 15 Temmuz tarihinde bankalar tekrar kapalı olacak. Bankalar genel olarak hafta içi 09.00-17.00 arasında hizmet veriyor.

    15 TEMMUZ EFT YAPILIR MI?


    Açık olan bankalarda EFT işlemi gerçekleştirilir.

        2022 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

        Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

        Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

        Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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        Haberler Haberler 15 Temmuz resmi tatil mi, bankalar açık mı 2022? PTT, kargolar nöbetçi noter, eczaneler çalışıyor mu?
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