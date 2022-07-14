15 Temmuz resmi tatil mi, bankalar açık mı 2022? PTT, kargolar nöbetçi noter, eczaneler çalışıyor mu?

Özellikle çalışan vatandaşlar ise 15 Temmuz resmi tatil mi, idari tatil mi öğrenmek istiyor. 15 Temmuz resmi tatil mi sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, İDARİ TATİL Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil oluyor.
15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle 15 Temmuz tarihinde bankalar tekrar kapalı olacak. Bankalar genel olarak hafta içi 09.00-17.00 arasında hizmet veriyor.
15 TEMMUZ EFT YAPILIR MI?
Açık olan bankalarda EFT işlemi gerçekleştirilir.