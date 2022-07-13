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    • Haberler
    • 13.07.2022 10:17
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    • 13.07.2022 10:17
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    TOKİ başvuru şartları nelerdir? TOKİ başvuru tarihleri 2022 ne zaman?

    Ev sahibi olmak isteyenleri yakından ilgilendiren TOKİ başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'da iki ilçedeki konutları açık artırmayla satışa sunacak. TOKİ başvuru tarihleri ve konu hakkında detaylar haberimizin devamından öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    TOKİ başvuru tarihleri 2022 ne zaman? TOKİ başvuru şartları nelerdir?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Projesi ve Beyoğlu Sütlüce Projesi'nde inşa edilen toplam 185 konutu açık artırmayla satışa sunacak. Vatandaşlar ise TOKİ başvuru tarihleri ve şartları nedir? İstanbul TOKİ Gaziosmanpaşa - Beyoğlu projelerine nasıl başvuru yapılır? İşte merak edilenler...

    TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI NEDİR, EVLER NE KADAR, KAÇ PARA?

    Gaziosmanpaşa Sarıgöl Projesi çerçevesinde inşa edilen 110 konut, 2 Ağustos Salı günü saat 10.30'da; Beyoğlu Sütlüce Projesi dahilindeki 75 konut için ise 3 Ağustos Çarşamba tarihinde saat 10.30'da açık artırma yapılacak. İsteyenler yüzde 50 peşinat kalanını da 120 ay vade ve yüzde 1 Katma Değer Vergisi (KDV) ile konut sahibi olabilecek.

    Başvurular 18 Temmuz'da başlayacak

    Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından yürütülecek.

    Açık artırmaya başvurular, 18 Temmuz itibarıyla yapılabilecek. Ayrıca 2-3 Ağustos'ta da Türkiye Halk Bankası'nın tüm şubelerinden başvuru alınabilecek.

        TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

        Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.

        Ayrıca kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.
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