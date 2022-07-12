Kurban Bayramı nasıl ortaya çıktı? Kurban Bayramı’nın Kur’an-ı Kerim’deki yeri ve önemi nedir?

Kurban Bayramı anlam ve önemi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu kutsal günün nasıl ortaya çıktığını merak edenler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Kurban Bayramı anlam ve önemi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
KURBAN BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Eski Türkler de hem Allah yolunda, hem şeytanın şerrinden korunmak için, hem de atalarının ruhu için kurban keserlerdi.
Allah yolunda bir canlıyı kurban etmek semavî olsun olmasın bütün dinlerde vardır. Umumiyetle bir hayvan kurban edilir. Aztekler, Mısırlılar, Fenikeliler, Vikingler gibi insan kurban eden topluluklar da yok değildir. Menelaus, fırtınadan kurtulabilmek için kızı Iphigenia'yı kurban etmişti. Bu hadise, Antik Yunan trajedilerinin en meşhur mevzularındandır. Yahudilikte tarladan ilk çıkan mahsul bile kurban edilir. Beyt-i Makdis'in yıkılışıyla, Yahudiler kurban ibadetini de tatil ettiler. İncil'de İsa aleyhisselâmın katıldığı kurban merasimleri anlatılır. Hristiyanlığın sonra aldığı şekilde, kurban ibâdeti İsa aleyhisselâmın şahsında sembolize edilerek kaldırılmıştır. Âdem aleyhisselâmın iki oğlu kurban takdim etmiş; hâlis niyetli olanın kurbanı Allah tarafından kabul görmüş; bu yüzden diğer kardeş bunu öldürmüştü.
KURBAN OLAYIM
İnsan, kurban keserek rabbine yaklaşmak ister Kurban olmak büyük bir fedakârlıktır. Türkçede insanın çok sevdiği kimseye en büyük iltifatı "Seni yaratan Allah'a kurban olayım" sözüdür. Kurban, Arapça yakınlık demektir. Sâmi asıllı bir kelime olan bu kelime, Tevrat'ta da geçer. İnsan, kurban keserek rabbine yaklaşmak ister. Arapçada kurbana duhâ (kuşluk) vaktinde kesildiği için udhiyye, Kurban Bayramı'na da ıydü'ladhâ denir.
Bütün dillerde bu iş için kullanılan kelimeler birbirine yakın manadadır. Sacrifice, takdis etmek, bir şeyi Allah'a sunarak mukaddes kılmak; offering, Allah'a hediye takdim etme manasına gelir. Bu iş için Eski Ahid'de geçen minha, bağış; zebah, mukaddes kan dökme demektir. İslâmiyet'ten evvelki devirlerde yaşayan Türkler arasında, hem Allah'a, hem şeytanın şerrinden korunmak için, hem de ataların ruhu için kanlı ve kansız kurban kesme âdeti vardı. Bu ritüel, gün ve gecenin eşit olduğu iki tarihte, bu iş için tahsis edilmiş taşlar veya ağaçların dibinde yapılırdı. Burası, bayram yeri gibi süslenirdi. Eski Türklerde, insan kurbanı âdetinin olmaması, yüksek bir medeniyetin işaretidir. At, koç, koyun, geyik kesilirdi. Bu hayvanlar rastgele seçilmez. Mesela atın beyazı kurban olur. Şeytanın def'i için kesilen kurban mutlaka boynuzlu olur. Kesilen hayvanın kemikleri kırılmaz, gömülür veya torba içinde ağaca asılır. Bir de toprağa kısrak sütü, buğday vs serpilir ki bu da kansız kurbandır.