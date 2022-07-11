11-12 Temmuz minibüsler çalışıyor mu? Bayramda dolmuşlar çalışıyor mu? 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı?

Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Bayramda dolmuşlar ve minibüsler çalışıyor mu 2022? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Kurban Bayramı idrak ediliyor ve 9 günlük tatilden dolayı herkes tatil hazırlıklarına başladı, yolculuğa çıkacak kimisi ise şehir içinde ziyaretler yapacak. Peki Bayramda dolmuşlar çalışıyor mu? 11-12 Temmuz minibüsler çalışıyor mu? 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı? İşte merak edilenler!