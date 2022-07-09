Bayramda Anıtkabir ziyaret saatleri 2022! Kurban Bayramı'nda Anıtkabir açık mı?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmek isteyenler, Anıtkabir ziyaret saat ve tarihlerini araştırıyor. Peki Anıtkabir bayramda açık mı? Anıtkabir ziyaret saatleri 2022 nasıl? İşte merak edilenler...
2022 KURBAN BAYRAMI'NDA ANITKABİR AÇIK MI?
Anıtkabir aşağıdaki saat ve tarihler arasında her gün ziyarete açıktır. Bayramda da Anıtkabir ziyaretlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
01 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09:00-16:30
15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09:00-17:00
01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında 09:00- 16:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.