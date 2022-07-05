6 Temmuz Instagram mesajlar neden gitmiyor? İnstagram çöktü mü? İnstagram DM yazışma oluşturulamadı hatası nasıl çözülür?

Instagram çöktü mü sorusu akşam saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. 2022 akşamı Instagram kullanıcıları birtakım sorunlarla karşılaştığını dile getirdi. Milyonlarca kullanıcı instagram'ın çöktüğünü iddia etti. Peki, Instagram çöktü mü? 6 Temmuz Instagram çöktü mü? İşte tüm merak edilenler...
İNSAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
İnstagram kullanıcılarının bir kısmı mesajlaşma sorunu yaşadığını dile getirdi.
Milyonlarca kullancını internet arama motorlarında Instagram'ın neden çöktüğünü ve sorunun detaylarını araştırıyor.
An itibariyle İnstagram'ın çöktüğü öğrenildi. Ancak sorunun kaynağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
AKIŞ SORUNU
Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda yeni gönderileri ulaşamıyor ya da "çalışmayı durdurdu hatası" ile karşılaşıyorsanız bu durumda da yapmanız gereken Instagram uygulaması için ön bellek temizleme işlemini gerçekleştirmektir. Bu işlem de işe yaramaz ise uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz.
SERVER HATASI
Instagram'da En Sık Yaşanan Sorunlar ın başında gelen "500 Internal Server Error" hatası kullanıcıların Instagram'a erişim sorununa neden olmakta. Söz konusu sorunun nedeni ise genellikle sunucudan kaynaklı olabiliyor. Sorunun çözümü için bir süre bekleyip ardından yeniden giriş denenebilir.
INSTAGRAM DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ
Durduruldu hatası alıyorsanız eğer aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.
Instagram'ı tamamen kapatın yani Android veya iOS cihazlarda arkaplanda çalışan uygulamaları da kapatın.
Arka planda çalışan uygulamaları temizleyerek, cihazınızın önbelleğini temizlemiş olursunuz.
Tekrar Instagram'ı açıp, bir sorun olmayacağını görebilirsiniz.
Eğer bu yönteme rağmen sorun hala devam ediyorsa ikinci yöntemi deneyebilirsiniz. İkinci yöntem olarak ise;
Instagram'ı tamamen kapatalım.
Android cihazlarda Google Play Store'a girip, Instagram'ın en güncel sürümünü indirin. iOS cihazlar için ise App Store'dan Instagram'ın en güncel sürümüne ulaşabilirsiniz.
Güncellemelerin yüklenmesinden sonra cihazınızı kapatıp tekrar açın. Instagram 'ın sorunsuz çalıştığını göreceksiniz.