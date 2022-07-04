LGS 2022 Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanları kaç? Lise kontenjanları yüzdelik dilimler! MEB e-Okul LGS lise tercih robotu!

LGS tercih robotu arama motorlarında gündem oldu. 2022 LGS tercih robotu öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanlar MEB lise tercih robotuyla araştırılıyor. 30 Haziran itibariyle 2022 LGS sonuçları ve tercih kılavuzu yayımlanacak. Öğrenciler de aldıkları puana göre hangi liseye yerleşebileceği konusunda bilgi edinmek istiyor. Peki, 2022 Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanları kaç? MEB LGS lise tercih robotu 2022 ile tercih nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
LGS TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?
2022 yılına ait LGS taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.
YÜZDELİK DİLİM NEDİR? NASIL HESAPLANIR?
Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir.