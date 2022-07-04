Galatasaray İlkokulu kura sonuçları isim listesi! gsl.gsu.edu.tr kura sonuçları: Galatasaray GS İlkokulu kura 2022-2023 sonuç ekranı!

Galatasaray İlkokulu birinci sınıfına noter huzurunda çekilecek kura ile her yıl olduğu gibi 50 (elli) öğrenci alınacak. Randevu sistemi ile kura başvurusunda bulunacak olan adaylar, bu başvurularını bizzat okul üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2022 Galatasaray İlkokulu kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir?
2022 Galatasaray İlkokulu kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir?
Çekiliş sonucunda 50 aday öğrenci yedek liste olmadan belirlenecek, kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün www.gsi.gsu.edu.tr ve www.gsl.gsu.edu.tr adresindeki web sitelerinden yayınlanacaktır. Kazananların isim listesi ve yedek adayların isim listesi internet ortamından online olarak sorgulanıyor.
2022 Galatasaray İlkokulu kura çekilişi ne zaman saat kaçta?
Kura, 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 11.00'de, noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi,
Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda piyango yöntemiyle çekilir. Çekiliş sonucunda 50 aday
öğrenci yedek liste olmadan belirlenir, Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün www.gsl.gsu.edu.tr ve
www.gsi.gsu.edu.tr adresindeki web sitelerinde yayımlanır.