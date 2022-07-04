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    • Haberler
    • 04.07.2022 12:45
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    • 04.07.2022 12:46
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    Galatasaray İlkokulu kura sonuçları isim listesi! gsl.gsu.edu.tr kura sonuçları: Galatasaray GS İlkokulu kura 2022-2023 sonuç ekranı!

    Galatasaray ilkokulu başvuruları; 17 Haziran 2022 ve 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında alındı. Şimdi gözler kura sonuçlarına çevrilmişti. Peki, 2022 Galatasaray İlkokulu kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir? İşte tüm merak edilenler!

    www.gsl.gsu.edu.tr kura sonuçları: Galatasaray İlkokulu kura sonuçları isim listesi! Galatasaray GS İlkokulu kura 2022-2023 sonuç ekranı!

    Galatasaray İlkokulu birinci sınıfına noter huzurunda çekilecek kura ile her yıl olduğu gibi 50 (elli) öğrenci alınacak. Randevu sistemi ile kura başvurusunda bulunacak olan adaylar, bu başvurularını bizzat okul üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2022 Galatasaray İlkokulu kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir?

    2022 Galatasaray İlkokulu kura çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir?

    Çekiliş sonucunda 50 aday öğrenci yedek liste olmadan belirlenecek, kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün www.gsi.gsu.edu.tr ve www.gsl.gsu.edu.tr adresindeki web sitelerinden yayınlanacaktır. Kazananların isim listesi ve yedek adayların isim listesi internet ortamından online olarak sorgulanıyor.

    2022 Galatasaray İlkokulu kura çekilişi ne zaman saat kaçta?

    Kura, 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 11.00'de, noter, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcisi,
    Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri huzurunda piyango yöntemiyle çekilir. Çekiliş sonucunda 50 aday
    öğrenci yedek liste olmadan belirlenir, Kurada isimleri belirlenen aday öğrencilerin listesi aynı gün www.gsl.gsu.edu.tr ve
    www.gsi.gsu.edu.tr adresindeki web sitelerinde yayımlanır.

        GS İLKOKULU HAKKINDA

        Galatasaray Eğitim Kurumları'nın ilk halkası olan Galatasaray İlköğretim Okulu'nun temelleri yıllar öncesine, Mekteb-i Sultani dönemine kadar uzanıyor.1868'den günümüze, renkli tarihçesi ile birlikte, dönem dönem yapısal değişiklikler geçiren "Galatasaray İlköğretim Okulu", lisesi ve üniversitesi ile birlikte Galatasaray Eğitim Kurumları'nın önemli bir halkası… 1992 yılında, dönemin Türkiye ve Fransa Cumhurbaşkanları arasında, Uluslararası İkili Anlaşmalar esasına göre imzalanan protokolle; ilkokul, lise, üniversite ve lisansüstü eğitimi de kapsayan Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu yaşama geçirildi.

        Böylelikle Galatasaray İlkokulu, 1993-1994 öğretim yılında, eğitim ve öğretim faliyetlerine başladı. 8 yıllık kesintisiz eğitim çerçevesinde okulun adı, Galatasaray İlköğretim Okulu olarak değişti. Galatasaray İlköğretim Okulu, Türk ve Fransız devletlerinin özel protokolüyle kendine has bir eğitim ve doğrudan Galatasaray Üniversitesi'ne bağlı bir yönetim yapısı olmasına rağmen, bir özel okul değil, yüzyıllardır sürdürdüğü geleneği çerçevesinde bir Devlet Okulu'dur.

        Her yıl haziran ayında ön kayıt başvurusunda bulunanlar arasından kura ile sadece 50 öğrenci alınır. Noter huzurunda gerçekleşen kurada yine Galatasaray camiasının geleneklerinden biri olan eşitlik ilkesi mevcuttur. Kura sistemi ilehiç kimseye hiçbir öncelik şansı tanınmadığı için her kesimden, Türkiye'nin her yerinden katılan öğrenciler için şans eşittir. Kurayı kazanan 50 öğrenci, Galatasaray camiasının en minik üyeleri olarak bir bütünün parçası kabul edilirler. Bu şansı başarıya dönüştürmek öğrencinin elindedir. Galatasaray İlköğretim Okulu diploması 8 yıllık eğitim çerçevesinde Galatasaray İlköğretim Okulu diploması kendi başına büyük değer taşır. 8 yıl boyunca verilen eğitim, Fransızca ve İngilizce seviyeleri ile Galatasaray camiasına daha ilk adımlarını atmakla kazandıkları Galatasaraylılık ruhu, öğrencilerin başarıyla yollarına devam etmelerii sağlar.
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        Haberler Haberler Galatasaray İlkokulu kura sonuçları isim listesi! gsl.gsu.edu.tr kura sonuçları: Galatasaray GS İlkokulu kura 2022-2023 sonuç ekranı!
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