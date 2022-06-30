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    • Haberler
    • 30.06.2022 11:20
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    • 30.06.2022 11:20
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    Lise kontenjanları yüzdelik dilimler! MEB e-Okul LGS lise tercih robotu 2022! LGS 2022 Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanları kaç?

    LGS tercih robotu arama motorlarında gündem oldu. 2022 LGS tercih robotu öğrenciler tarafından sorgulanmaya başlandı. Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanlar MEB lise tercih robotuyla araştırılıyor. 30 Haziran itibariyle 2022 LGS sonuçları ve tercih kılavuzu yayımlanacak. Öğrenciler de aldıkları puana göre hangi liseye yerleşebileceği konusunda bilgi edinmek istiyor. Peki, 2022 Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanları kaç? MEB LGS lise tercih robotu 2022 ile tercih nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    LGS 2022 Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanları kaç?

    LGS tercih robotu 2022 hakkında aramalar hız kazandı. MEB LGS lise tercih robotu günün en çok araştırılan konulardan birisi oluyor. Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler MEB LGS tercih robotu sistemine giriş yapmak istiyor. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Peki, 2022 Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanları kaç? MEB LGS lise tercih robotu 2022 ile tercih nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    LGS TABAN PUANLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

    2022 yılına ait LGS taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

    2021 YILI LGS TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (MEB)

    YÜZDELİK DİLİM NEDİR? NASIL HESAPLANIR?

    Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak ifadesidir. MEB sizin Türkiye'de veya ilde kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak ifadesini vermiştir.

        Örneğin Türkiye genelinde yüzde 8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS'ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci arasında 104.000 olmuştur.



        Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.
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        Haberler Haberler Lise kontenjanları yüzdelik dilimler! MEB e-Okul LGS lise tercih robotu 2022! LGS 2022 Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanları kaç?
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