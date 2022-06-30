Lise kontenjanları yüzdelik dilimler! MEB e-Okul LGS lise tercih robotu 2022! LGS 2022 Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanları kaç?

LGS tercih robotu 2022 hakkında aramalar hız kazandı. MEB LGS lise tercih robotu günün en çok araştırılan konulardan birisi oluyor. Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanlarını öğrenmek isteyen öğrenciler MEB LGS tercih robotu sistemine giriş yapmak istiyor. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Peki, 2022 Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu Lise taban puanları kaç? MEB LGS lise tercih robotu 2022 ile tercih nasıl yapılır? İşte merak edilenler!