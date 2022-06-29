Yaşlı ve engelli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2022 Evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? Yaşlı ve engelli aylığı ne kadar, kaç TL?

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gerçekleştirdiği millete sesleniş konuşmasında yaşlı ve engelli aylığı alanlar için bayram öncesi paraların yatırılacağını duyurdu.

İşte Erdoğan'ın o açıklaması...

''Diğer müjdemiz de gönüllerince seyahat edebilmeleriyle ilgilidir. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir.

Ödeme günlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilerleyen günlerde ilan edilmesi bekleniyor.''