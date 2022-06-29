Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 29.06.2022 16:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.06.2022 16:12
    ABONE OL

    Kurban vekaleti nedir, nasıl verilir? Kurban vekaleti bayramdan önce mi verilir, ne zaman alınır?

    Kurban vekaleti hakkında araştırmalar hızlandı. Vatandaşların en merak ettiği sorular arasında kurban vekaleti nasıl verilir sorusu yer alıyor. Peki, Kurban vekaleti nasıl verilir? Kurban vekaleti bayramdan önce mi verilir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kurban vekaleti nasıl verilir?

    Kurban Bayramı yaklaşırken en merak edilen sorulardan biri de kurban vekaleti nasıl verilir sorusu oldu. Kurban vekaleti nasıl verilir sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    KURBAN VEKALETİ NEDİR?
    Diyanet'te yer alan bilgiye göre, kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir.

    Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi', V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü'l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve 'kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu." (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

    KURBAN VEKALETİ NASIL VERİLİR?
    Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir.

        Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

        Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Erdoğdu ve Torun istifa etti
        Haberler Haberler Kurban vekaleti nedir, nasıl verilir? Kurban vekaleti bayramdan önce mi verilir, ne zaman alınır?
            SON DAKİKA