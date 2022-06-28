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    • Haberler
    • 28.06.2022 18:31
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    • 28.06.2022 18:35
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    Borsa neden düşüyor son dakika? 28 Haziran Borsa İstanbul düştü mü, neden? İşte son durum!

    Birçok kişi arama motorlarında Borsa neden düşüyor son dakika? 28 Haziran borsa Borsa İstanbul düştü mü, neden düştü? sorularına yanıt aramaya başladı. Yakından takip edilen Borsa İstanbul yeni hafta açılışında BIST 100 endeksi, son kapanışa göre 64,34 puan ve yüzde 2,52 değer kaybederek 2.489,74 puana gerilemişti. İşte 28 Haziran son durum...

    Borsa neden düşüyor son dakika?

    Haftaya sert düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da son durum merak ediliyor. Peki Borsa neden düşüyor son dakika? 28 Haziran Borsa İstanbul düştü mü, neden? İşte son durum!

    BORSA NEDEN DÜŞÜYOR SON DAKİKA?

    28 Haziran Borsa İstanbul son durum;

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,06 artışla 2.555,99 puana çıktı.

    Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,73 puan değer kazandı.

    Dün 2.544,08 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,10 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 2.545,35 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2.544,08, en yüksek ise 2.561,14 puanı gördü.

    Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,30, mali endeks yüzde 1,53, hizmetler endeksi yüzde 0,61 ve sanayi endeksi yüzde 0,96 değer kazandı.

    Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 87'si yükseldi, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Şişecam, Ereğli Demir Çelik, Bera Holding ve Sabancı Holding oldu.

    ALTININ ONSU 1.825 DOLAR SEVİYESİNDE

    Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0580, sterlin/dolar paritesi 1,2260 ve dolar/yen paritesi 136,0 düzeyinde seyrediyor.

    İstanbul serbest piyasada dolar 16,6440 liradan, avro 17,6170 liradan satılıyor.

        Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.825 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,4 yükselişle 112,7 dolardan işlem görüyor.
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        Haberler Haberler Borsa neden düşüyor son dakika? 28 Haziran Borsa İstanbul düştü mü, neden? İşte son durum!
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