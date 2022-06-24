LGS, YKS görevli ücretleri yattı mı? YKS ve LGS gözetmen ücretleri kaç TL? ÖSYM MEB görevli ücretleri yatırma tarihleri

YKS, LGS sınav görevli ücretleri yattı mı? 2022 MEB ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? Sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Sınavlarda görev alan vatandaşlar, sınav görevli ücretleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Öğretmenler veya kamu görevlileri sınavlarda görevli olarak bulunuyor ve sınav güvenliğini sağlıyor. Peki, sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? İşte detaylar!