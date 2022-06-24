LGS, YKS görevli ücretleri yattı mı? YKS ve LGS gözetmen ücretleri kaç TL? ÖSYM MEB görevli ücretleri yatırma tarihleri

YKS, LGS sınav görevli ücretleri yattı mı? 2022 MEB ÖSYM sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? Sınav görevli ücretlerinin ne zaman yatacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Sınavlarda görev alan vatandaşlar, sınav görevli ücretleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Öğretmenler veya kamu görevlileri sınavlarda görevli olarak bulunuyor ve sınav güvenliğini sağlıyor. Peki, sınav görevli ücretleri ne zaman yatacak? İşte detaylar!
2022 MEB LGS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATAR?
LGS sınavında 1 milyon 2 bin öğrenciyle birlikte on binlerce öğretmen ve kamu personeli de sınav görevlisi olarak yer aldı. 700 bin sınav görevlisini katıldığı açıklanan sınavın ücretlerinin 1-2 hafta içinde hesaplara yatması bekleniyor.
MEB LGS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?
Bina Yöneticisi: 377 TL
Bina Yönetici Yardımcısı: 337 TL
Salon Başkanı: 327 TL
Gözetmen: 317 TL
Yedek Gözetmen: 238 TL
Engelli Gözetmen: 397 TL