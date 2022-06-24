Din alimi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yerine kim geldi? Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yerine gelen Hasan Kılıç efendi kimdir?

İsmailağa Cemaati lideri ve Türkiye'nin mühim din alimlerinden olan Mahmut UstaOsmanoğlu, 93 yaşında vefat etti. Peki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yerine kim geldi? Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yerine gelen Hasan Kılıç efendi kimdir? Hasan Efendi yani Hasan Kılıç 1930 Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya gelmiştir. İşte haberimizin detayları...
VEFAT EDEN HOCAEFENDİ MAHMUT USTAOSMANOĞLU'NUN YERİNE KİM GELDİ?
İsmailağa Cemaati lideri hocaefendi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yerine Hasan efendi'nin geleceği açıklandı.
MAHMUT USTAOSMANOĞLU'NUN YERİNE GELEN HASAN KILIÇ EFENDİ KİMDİR?
Hasan Efendi yani Hasan Kılıç 1930 Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi.
İlk talebeliği mahallesindeki evinde okudu.
Bursa'da askerlik yaptı.