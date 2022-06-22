Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 22.06.2022 10:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.06.2022 10:54
    ABONE OL

    Kamuya en düşük 6,429 TL maaş ile 20-55 yaş arası işçi aranıyor! Sınav ve mülakat şartı yok! İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir memur alımı 2022! KAMU PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURU EKRANI!

    Kamu personel alımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle iş arayan vatandaşlar kamu personel alımı ne zmana sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, kamu personel alımı ne zaman?Kamu personel alımı 2022 başvuruları başladı mı? Memur alımı ilanları neler? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kamuya 20-55 yaş arası işçi aranıyor!

    Kamu personel alımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanalr arasında kamu personel alımı 2022 ne zaman sorusu yer aldı. Memur alımı ne zaman sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

    Kamu personel alım ilanlarını yakından takip etmek isteyenler için İŞKUR Kamu Kurum Dışı işçi alım ilanları üzerinden yeni bir personel alımı duyuruldu. Buna göre kamuya 20 – 55 yaş aralığında çalışacak işçilerin alınacağı belirtildi.

    Kamur Personel Alımı 2022 Ne Zaman?

    Kamu personel alımı 2022 için İŞKUR üerinden açılan ilanalrı takip edebilirsiniz. Tokat İl Özel İdaresi'ne yapılacak olan personel alımında adayların taşıması gereken şartlar ve ilan detayları ayrıca ifade edildi. İŞKUR üzerinden yeni personel alım detayları her geçen gün yayınlanmaya devam ediliyor. Yayınlanan son ilana göre asfalt yama işinde çalışacak personellerin alınacağı belirtildi. Başvurular 20 Haziran tarihinde başlayacak ve 24 Haziran günü sona erecek. Mevsimlik geçici işçi olarak yapılacak alımda detaylar şu şekilde:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

    Kamu haklarından mahrum bulunmamak

    Tokat / Turhal ikamet ediyor olmak

        Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık, malullük veya benzeri aylık almaya hak kazanmamış olmak

        Bahse konu işçi alımı, çalıştırılması ve sonlandırılması dahil bu iş ve işlemler ile alakalı tüm anlaşmazlıklarda Tokat İli Mahkemeleri yetkilidir.

        Başvuru sahibi bu şartların tamamını başvurusu ile kabul etmiş sayılır.

        ÖZEL ŞARTLAR
        Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin resmi kurumlardan sağlık raporu alabilecek durumda olmak

        İlan tarihi itibarıyla 20 – 55 yaş aralığında olmak

        BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
        Başvuru dilekçesi

        T.C. kimlik fotokopisi

        Sağlık raporu

        Adli sicil belgesi

        Tokat / Turhal da ikamet ettiğine dair ikametgah belgesi

        Kamu Memur Alımı İlanları 2022

        Kamu memur alımı ilanları vatandalar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İŞKUR sitesi üzerinden ilgili iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. Birçok ilde çeşitli iş imkanları hakkında bilgilere buraya tıklayarak başvuruda bulunabilirsiniz.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İçimizdeki Ateş
        Haberler Haberler Kamuya en düşük 6,429 TL maaş ile 20-55 yaş arası işçi aranıyor! Sınav ve mülakat şartı yok! İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir memur alımı 2022! KAMU PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURU EKRANI!
            SON DAKİKA