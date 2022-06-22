Kamuya en düşük 6,429 TL maaş ile 20-55 yaş arası işçi aranıyor! Sınav ve mülakat şartı yok! İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir memur alımı 2022! KAMU PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURU EKRANI!

Kamu personel alımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanalr arasında kamu personel alımı 2022 ne zaman sorusu yer aldı. Memur alımı ne zaman sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Kamu personel alım ilanlarını yakından takip etmek isteyenler için İŞKUR Kamu Kurum Dışı işçi alım ilanları üzerinden yeni bir personel alımı duyuruldu. Buna göre kamuya 20 – 55 yaş aralığında çalışacak işçilerin alınacağı belirtildi.
Kamur Personel Alımı 2022 Ne Zaman?
Kamu personel alımı 2022 için İŞKUR üerinden açılan ilanalrı takip edebilirsiniz. Tokat İl Özel İdaresi'ne yapılacak olan personel alımında adayların taşıması gereken şartlar ve ilan detayları ayrıca ifade edildi. İŞKUR üzerinden yeni personel alım detayları her geçen gün yayınlanmaya devam ediliyor. Yayınlanan son ilana göre asfalt yama işinde çalışacak personellerin alınacağı belirtildi. Başvurular 20 Haziran tarihinde başlayacak ve 24 Haziran günü sona erecek. Mevsimlik geçici işçi olarak yapılacak alımda detaylar şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Tokat / Turhal ikamet ediyor olmak