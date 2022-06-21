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    • Haberler
    • 21.06.2022 15:51
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    • 21.06.2022 15:51
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    2. dönem HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI açıklandı mı? diyanet.gov.tr hafızlık sınav sonucu sorgula! 2022 Hafızlık belgesi ne zaman, nasıl alınır?

    Diyanet.gov.tr: hafızlık sınav sonucu sorgulama ekranı yoğun olarak araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 6-17 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen hafızlık sınavlarının sonuçları hakkında son dakika duyuru geldi. Peki HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022 Hafızlık belgesi ne zaman, nasıl alınır? İşte 2. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları hakkında gelişmeler...

    HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    2. dönem HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI açıklandı mı? 2022 Hafızlık belgesi ne zaman, nasıl alınır? soruları sınava giren adaylar tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi ile sonuç ekranına ulaşılabiliyor. 2. dönem hafızlık sınavına katılanlar diyanet.gov.tr hafızlık sınav sonucu sorgulama ekranını araştırıyor. Hafızlık belgesi almak isteyenlerin katıldığı sınavda sonuçlar için son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

    HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    21 Haziran 2022 tarihi itibariyle hafızlık sınav sonuçları açıklandı. Dileyenler https://dibbys.Diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden Hafızlık Tespit Sınavı sonuçlarına bakabilir.

    HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    HAFIZLIK BELGELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

    Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin "hafızlık Belgeleri" eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecek.
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    Balkan Ninnisi
    Haberler Haberler 2. dönem HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI açıklandı mı? diyanet.gov.tr hafızlık sınav sonucu sorgula! 2022 Hafızlık belgesi ne zaman, nasıl alınır?
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