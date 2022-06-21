2. dönem HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI açıklandı mı? diyanet.gov.tr hafızlık sınav sonucu sorgula! 2022 Hafızlık belgesi ne zaman, nasıl alınır?

2. dönem HAFIZLIK SINAV SONUÇLARI açıklandı mı? 2022 Hafızlık belgesi ne zaman, nasıl alınır? soruları sınava giren adaylar tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi ile sonuç ekranına ulaşılabiliyor. 2. dönem hafızlık sınavına katılanlar diyanet.gov.tr hafızlık sınav sonucu sorgulama ekranını araştırıyor. Hafızlık belgesi almak isteyenlerin katıldığı sınavda sonuçlar için son dakika gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...