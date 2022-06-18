YKS sınavı bugün mü? YKS saat kaçta yapılacak? AYT TYT kaç saat sürecek, ne zaman sona erecek?

YKS birçok öğrenci tarafından heyecanla bekleniyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında YKS ne zaman sorusu yer aldı. Hafta sonu sınava girecek öğrenciller ÖSYM tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip etmeye başladı. Peki, YKS ne zaman? YKS saat kaçta olacak? AYT TYT kaç saat sürecek? İşte detaylar...