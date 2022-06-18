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    • Haberler
    • 18.06.2022 12:24
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    • 18.06.2022 12:29
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    YKS PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022! YKS PDR kontenjanları ve yüzdelik dilimleri!

    YKS 2 yıllık (önlisans) ve 4 Yıllık (lisans) bölümü 2022 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları oldukça merak ediliyor. 3 oturum halinde gerçekleştirilecek YSK'nin birinci oturumu bugün tamamlandı. 2. ve 3. oturum ise yarın düzenlenecek. Sınav heyecanını atan öğrenciler gözlerini tercihlere ve tercih puanlarına çevirdiler. YKS 2022 taban tavan puanları açıklandı mı? YKS PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022 nasıl? YKS PDR kontenjanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    YKS PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022!

    YKS heyecanını atan öğrenciler ve veliler 2 yıllık (önlisans) ve 4 Yıllık (lisans) bölümü 2022 üniversite taban-tavan puanları başarı sıralamaları hakkında araştırmalar yapmaya başladılar. Sınavın zorluk durumuna göre puanlar aşırı oynaklık gösterir. Peki, YKS 2022 taban tavan puanları açıklandı mı? YKS PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022 nasıl? YKS PDR kontenjanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? İşte tüm merak edilenler!

    YKS 2 YILLIK VE 4 YILLIK 2020 ÜNİVERSİTE TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

    YKS 2022 taban tavan puanları henüz açıklanmadı. 2022 YKS taban puanları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

    2021 YKS TAVAN-TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YKS YÜZDELİK DİLİMLERİ BELLİ OLDU MU?

    YKS 2022 yüzdelik dilimlerine dair ÖSYM tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS TYT AYT sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

        YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        * Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

        * Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

        * Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

        * Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

        * TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

        * A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

        * AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A- SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

        * A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

        * Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.

        SINAV PUANI BARAJI UYGULAMASI KALDIRILDI

        Bu yıl YKS'de SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanının hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

        GEÇEN YILIN TYT PUANLARININ KULLANIMINDA SON YIL

        2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2021-TYT puanını 2022-YKS yerleştirmelerinde kullanabilecekler, ancak bu adayların 2022-YKS'ye başvuru yapmış olmaları gerekiyor. 2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar, 2022 YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecek. Ancak 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.
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        Haberler Haberler YKS PDR Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Taban Puanları ve Başarı Sıralaması 2022! YKS PDR kontenjanları ve yüzdelik dilimleri!
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