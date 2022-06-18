Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 18.06.2022 12:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2022 12:01
    ABONE OL

    YKS Besyo Taban Puanları ve başarı sıralaması 2022! Beden Eğitimi Öğretmenliği Taban - Tavan puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri! (BESYO)

    YKS'ye katılan öğrenciler tarafından Besyo taban tavan puanları merak ediliyor. YKS sınavına katılan öğrenciler sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacaklar. Bu kapsamda üniversitelerin taban tavan puanlarını araştırmaya başladı. Besyo bölümünde eğitim almak isteyenler ise ÖSYM'nin sitesine akın ediyor. Peki, Kaç puanla Besyo bölümüne girilir? YKS Besyo Taban Puanları ve başarı sıralaması 2022 nasıl? Beden Eğitimi Öğretmenliği Taban - Tavan puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri!

    takvim.com.tr
    YKS Besyo Taban Puanları ve başarı sıralaması 2022!

    Besyo taban tavan puanları, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılanlar arasında yer aldı. YKS sınavına katılan öğrenciler ardından sonuçlarını öğrenecekler. Besyo bölümünde eğitim almak isteyenler 'Kaç puanla Besyo bölümüne girerim' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kaç puanla Besyo bölümüne girilir? 2022 Besyo taban tavan puanları açıklandı mı? YKS Besyo Taban Puanları ve başarı sıralaması 2022 nasıl? İşte merak edilenler!

    BESYO TABAN TAVAN PUANLARI AÇIKANDI MI?

    2022 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte Besyo taban tavan puanları belli olacak.

    YÖK ATLAS üzerinden önceki döneme ait taban tavan puanları görülebiliyor. Bir önceki yıla ait Besyo taban tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYIN

    YKS TERCİH KILAVUZU 2022 NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

    ÖSYM tarafından açıklanması beklenen YKS tercih kılavuzu 2022 henüz yayınlanmadı. Kılavuzu kısa süre içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

        YKS PUAN HESAPLAMA 2022

        Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

        * Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

        * Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

        * Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

        * Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

        * TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

        * A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

        A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.

        * AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

        TYT Puan Hesaplama Nasıl Olacak?

        Temel Yeterlilik Testinde soru sayıları şu şekildedir;

        40 Türkçe

        40 Matematik

        20 Sosyal Bilimler (5 Coğrafya, 5 Tarih, 5 Felsefe, 5 Din)

        20 Fen Bilimleri (7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji)

        Bu sınavda genel olarak Türkçe ve Matematik sorularının her birinden 3.1-3.5 arasında puan gelmektedir. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinden ise 3 civarı puan gelebilmektedir. Bu gelen puanlar her sene standart sapmaya göre değişim gösterebilmektedir.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa için güçlü işbirliği
        Haberler Haberler YKS Besyo Taban Puanları ve başarı sıralaması 2022! Beden Eğitimi Öğretmenliği Taban - Tavan puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri! (BESYO)
            SON DAKİKA