Dönüştürülmüş puan nedir? YKS'de dönüştürülmüş puan ne anlama geliyor, nasıl hesaplanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ÖSYM tarafından 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen üniversite sınavı YKS'de ter döken adaylar puan hesaplama işlemini yapmak isterken bir yandan da dönüştürülmüş puan hakkında bilgi edinmek istiyor. 2022-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2022-TYT'de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecektir. Bu puan, "Dönüştürülmüş Puan" olarak adlandırılmaktadır.
DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PUAN NEDİR?
2022-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2022-TYT'de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecektir. Bu puan, "Dönüştürülmüş Puan" olarak adlandırılmaktadır. Dönüştürülmüş puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2022-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecek.
YKS'DE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PUAN NASIL HESAPLANIR?
2022-TYT nihai sınav puanlarının belirlenmesi ve bütün adayların 2022-TYT nihai başarı sıralarının oluşmasında nasıl bir yol izleneceği kılavuzda şöyle anlatılıyor:
1. 2022-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri* (Adayın ilgili yıldaki başarı sırasının, aynı yıldaki TYT puanı 200 ve üzeri olan aday sayısına oranının 100 ile çarpılmasıyla elde edilen sayısal değer, adayın "yüzdelik dilim değeri" olarak adlandırılır) hesaplanacak. 2022-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri aynı şekilde hesaplanacak.
2. 2022-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2022-TYT'de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecek. Bu puan, "Dönüştürülmüş Puan" olarak adlandırılacak. Dönüştürülmüş Puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2022-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecek.
3. Hem 2022-TYT sınavına girerek Dönüştürülmüş Puanı olan, hem de 2022-TYT sınav puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, adayın 2022-TYT nihai Sınav Puanı olacak.
4. 2022-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olup 2022 TYT sınav puanı olmayan bir adayın Dönüştürülmüş Puanı, adayın 2020-TYT nihai Sınav Puanı olacak.
5. Bütün adayların başarı sıraları, 2022-TYT nihai Sınav Puanı kullanılarak belirlenecek.
* Adayın ilgili yıldaki başarı sırasının, aynı yıldaki TYT puanı 200 ve üzeri olan aday sayısına oranının 100 ile çarpılmasıyla elde edilen sayısal değer, adayın "yüzdelik dilim değeri" olarak adlandırılır.
2022-TYT nihai Sınav Puanı, kılavuzda belirlenen baraj puanları ve diğer kılavuz kurallarına göre değerlendirmeye alınacak.