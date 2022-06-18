Dönüştürülmüş puan nedir? YKS'de dönüştürülmüş puan ne anlama geliyor, nasıl hesaplanır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. ÖSYM tarafından 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen üniversite sınavı YKS'de ter döken adaylar puan hesaplama işlemini yapmak isterken bir yandan da dönüştürülmüş puan hakkında bilgi edinmek istiyor. 2022-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2022-TYT'de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecektir. Bu puan, "Dönüştürülmüş Puan" olarak adlandırılmaktadır.

DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PUAN NEDİR?

2022-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adayların yüzdelik dilim değerleri referans alınarak, 2022-TYT'de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecektir. Bu puan, "Dönüştürülmüş Puan" olarak adlandırılmaktadır. Dönüştürülmüş puanlar, 200-500 puan aralığında olmak üzere, adayların 2022-TYT sınav puanlarından daha yüksek veya daha düşük olabilecek.